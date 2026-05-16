Si compraste un álbum de figuritas del Mundial 2026 antes de que termine mayo, existe una probabilidad de que no sea el original. La cercanía del certamen provocó un aumento en la venta de productos que se ofrecen como oficiales en plataformas de comercio online y aplicaciones de delivery, pero no lo son. Algunos de estos productos llevan impresa la aclaración “No son de la marca original. Marca Barba Negra Colecciones”, pero esa información suele aparecer en los últimos renglones de las descripciones o en letras poco visibles dentro de las publicaciones online. Más allá de esa aclaración, hay señales concretas que permiten detectar la copia: El mensaje fue destinado al público en general y en el mismo pusieron el foco en las estafas: “En atención a que se ha constatado en redes sociales (Instagram, Facebook, Market Place) y en aplicaciones de mensajería móvil (ejemplo: WhatsApp) que se ofrecen a la venta figuritas y álbumes de la colección Panini Copa Mundial de la FIFA 2026™ indicando al domicilio de New Rita S.A. (o uno engañosamente similar) como lugar de retiro de los productos, advertimos que nuestra empresa NO realiza ni NUNCA ha realizado tales ventas". Asimismo, continuó: “Nuestros únicos canal de venta online es a través del sitio web www.zonakids.com y de nuestra Tienda Oficial Panini en Mercado Libre, siendo que en este caso los álbumes y figuritas se entregan por correo postal en los domicilios indicados por los compradores y deben ser abonados dentro del sitio únicamente mediante pago electrónico a través de la plataforma Mercado Pago”. Este mensaje fue enviado para que el público evite fraudes antes de que sea demasiado tarde. Si el álbum ya llegó y no es el original, el primer paso es intentar el reclamo dentro de la plataforma donde se realizó la compra. Sin embargo, los plazos suelen ser cortos y muchas personas los pierden antes de notar el problema. Lo importante es seguir la información que lanza Panini a través de su cuenta oficial de Instagram donde informó, por ejemplo, el retraso del lanzamiento del álbum tapa dura y dorado. Mientras tanto, la recomendación es no comprar el álbum en aplicaciones de delivery ni en publicaciones de plataformas de comercio electrónico que no sean distribuidores autorizados, aunque se presenten como oficiales.