Docentes anunciaron la medida de fuerza y los alumnos estarán 5 días sin clases.

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy confirmaron un paro de cinco días que se extiende del lunes 26 al viernes 30 de mayo .

La medida fue anunciada por ADIUNJU, la Asociación de Docentes e Investigadores de esa casa de estudios.

La decisión se enmarca en el conflicto nacional por el financiamiento de las universidades públicas y el reclamo por mejoras salariales.

La adhesión implica que las actividades académicas quedan suspendidas durante toda la semana .

Qué actividades se suspenden en la UNJu

Durante los cinco días de paro no habrá clases presenciales ni virtuales dictadas por los docentes adheridos .

También se ven afectadas:

Cursadas de grado y posgrado.

Exámenes finales programados para esa semana.

Actividades de investigación y extensión.

Los estudiantes deben consultar con cada facultad si hay modificaciones en fechas de parciales o entregas.

Por qué ADIUNJU tomó esta decisión

El sindicato docente reclama una recomposición salarial que acompañe la inflación acumulada de los últimos meses.

Durante los cinco días de paro no habrá clases presenciales ni virtuales dictadas por los docentes adheridos.

Si bien el conflicto arrastra meses de negociaciones, la falta de acuerdo con el Gobierno Nacional llevó al gremio a escalar la medida de fuerza.

En este contexto, ADIUNJU se sumó al paro nacional convocado por los gremios universitarios de todo el país.

Los estudiantes afectados pueden seguir las novedades a través de los canales oficiales de la UNJu y el sitio de ADIUNJU.