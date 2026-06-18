Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para obligar a los inquilinos a irse de la propiedad incluso si tienen pago todo el alquiler Fuente: IA

La recuperación de inmuebles ocupados se convirtió en uno de los principales ejes de la política de seguridad y orden urbano impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, las autoridades concretaron un nuevo desalojo que permitió devolver una vivienda a su propietario legítimo después de casi una década de ocupación.

El caso ocurrió en una casa ubicada en el barrio de Parque Patricios, que permanecía tomada desde hacía nueve años. Con esta intervención, la administración porteña ya acumula 845 propiedades recuperadas durante la actual gestión.

Una historia que comenzó con un alquiler

El conflicto se originó luego de la compra de una vivienda que al momento de la operación se encontraba alquilada. Sin embargo, una vez finalizado el contrato, los ocupantes permanecieron en el inmueble y la situación se prolongó durante años sin que el dueño pudiera recuperar la propiedad.

La situación llegó a las autoridades porteñas a través de uno de los encuentros vecinales que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, mantiene regularmente en distintos barrios de la Ciudad. Allí, el propietario expuso su caso y solicitó intervención para resolver el conflicto.

Cómo fue el operativo de recuperación

Tras una serie de actuaciones administrativas y judiciales, se organizó un procedimiento conjunto para restituir la vivienda.

Del operativo participaron diferentes organismos, entre ellos:

La Policía de la Ciudad.

Equipos de atención social.

La Red de Atención.

El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Finalmente, las autoridades lograron concretar el desalojo y recuperar el inmueble para su propietario.

El estado en el que encontraron la vivienda

Según informaron desde el Gobierno porteño, la propiedad presentaba un importante nivel de deterioro y debió ser clausurada debido a riesgos estructurales detectados durante las inspecciones posteriores.

Además, señalaron que la casa era administrada por una persona que se encontraba al frente de la ocupación al momento del procedimiento.

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Más de 800 propiedades recuperadas

Desde el inicio de la gestión, la Ciudad informó haber recuperado 845 inmuebles que se encontraban ocupados de manera irregular.

Las autoridades sostienen que estas intervenciones forman parte de una estrategia destinada a garantizar el respeto por la propiedad privada y resolver conflictos que, en muchos casos, se extienden durante años.

Los barrios que registraron la mayor cantidad de operativos son:

Balvanera.

La Boca.

Almagro.

Constitución.

Flores.

Barracas.

Palermo.

La política detrás de los desalojos

El Gobierno porteño sostiene que la recuperación de inmuebles ocupados busca brindar respuestas a propietarios que enfrentan largos procesos para volver a disponer de sus bienes.

Para ello, se trabaja de manera coordinada entre áreas de seguridad, organismos sociales y dependencias administrativas, con el objetivo de avanzar en cada caso dentro del marco legal vigente.

La restitución de esta vivienda en Parque Patricios se suma a una larga lista de operativos realizados en distintos puntos de la Ciudad y vuelve a poner el foco sobre una problemática que afecta tanto a propietarios como a barrios donde existen inmuebles ocupados desde hace años.