La crema facial contiene ingredientes como vitamina C, vitamina E y manteca de karité, destinados a mejorar la hidratación y la luminosidad del rostro.

Mercadona presenta una nueva crema facial antiarrugas de su línea Regen Skin Deliplus. Según ha publicado la cadena el 24 de septiembre en su sitio web, el producto deja la piel suave y retrasa los signos del envejecimiento. Además, han detallado que combina distintos principios activos con protección solar para cuidar el rostro y mejorar su luminosidad.

En ese sentido, la crema facial de día con SPF 30 está indicada para pieles normales, secas y muy secas. Su fórmula ayuda a mantener la hidratación, mejorar la elasticidad y proteger la piel frente a factores externos que pueden agravar los signos de la edad.

Regen Skin de Mercadona: cómo funciona la crema facial antiarrugas

La línea facial Regen Skin de Deliplus está orientada al cuidado de las pieles que tienden a perder agua, presentan sequedad o han reducido su elasticidad. Estas características pueden hacer que las arrugas sean más visibles, que el óvalo facial pierda firmeza y que el tono de la piel se vuelva más apagado e irregular. Por ese motivo, la gama combina tres objetivos principales :

Acción antiarrugas: ayuda a combatir los signos del envejecimiento.

Protección frente a factores externos: incorpora ingredientes destinados a proteger la piel de las agresiones ambientales.

Hidratación y confort: contribuye a mantener la piel suave y nutrida.

La crema de día debe aplicarse cada mañana sobre la piel limpia, mediante un ligero masaje en el rostro, el cuello y el escote.

El producto está indicado para pieles normales, secas y muy secas, y se aplica por la mañana sobre el rostro, el cuello y el escote. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Características de la crema antiarrugas Regen Skin Deliplus: ingredientes y beneficios

Principales ingredientes y sus funciones

Factor de crecimiento EGF: favorece la producción de colágeno y elastina, y ayuda a reducir la rugosidad y las arrugas.

Carnosina: contribuye a proteger la piel frente a los efectos de la radiación infrarroja y la luz visible.

Vitamina C: aporta luminosidad y ayuda a unificar el tono.

Vitamina E: proporciona acción antioxidante.

Algodón de Arabia: ayuda a proteger, reparar e hidratar la piel, además de favorecer su elasticidad.

Manteca de karité: contribuye a nutrir la piel y mantener su flexibilidad y elasticidad.

Alantoína: ayuda a mantener la hidratación.

Filtros solares: la información comercial de la línea destaca la protección frente a determinadas radiaciones y la luz azul.

Textura y acabado sobre la piel

La crema tiene una textura untuosa que necesita un masaje prolongado para absorberse. Tras la aplicación, la piel queda suave y sedosa, con una sensación de nutrición.

Está pensada para el uso diario por la mañana. Su objetivo es mantener la hidratación y mejorar el aspecto de la piel, especialmente cuando presenta sequedad y pérdida de elasticidad.

La crema antiarrugas de Deliplus se presenta en un tarro de 50 mililitros y tiene un precio de 5,50 euros por unidad. Mercadona

Cuánto cuesta la crema antiarrugas de Mercadona y dónde comprarla

La crema facial de día antiarrugas Regen Skin Deliplus se comercializa en un tarro de 50 mililitros y cuesta 5,50 euros por unidad.

El producto puede buscarse tanto en los supermercados físicos de Mercadona en España como en su catálogo online.