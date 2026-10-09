PAMI permite consultar su cartilla médica online para encontrar médicos, especialistas y centros de salud cercanos al domicilio.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar qué centros médicos tienen cerca de su casa y dónde atenderse a través de la cartilla médica digital del organismo.

La herramienta permite buscar profesionales, instituciones y servicios de salud según la ubicación y la especialidad que se necesita.

El sistema cuenta con distintas opciones de búsqueda para encontrar prestadores, conocer sus datos de contacto y consultar qué servicios ofrecen.

Cómo buscar centros médicos de PAMI cerca de tu casa

Para encontrar profesionales o instituciones cercanas, PAMI brinda un buscador que permite filtrar los resultados por provincia, ubicación, categoría y servicio médico.

El procedimiento para buscar un centro médico es el siguiente:

Ingresar a la cartilla médica por ubicación Seleccionar la provincia en la que se desea recibir atención. Elegir la localidad o ubicación correspondiente. También se puede utilizar la opción “Utilizar mi ubicación actual”, si está disponible y se autoriza el acceso a la ubicación del dispositivo. Seleccionar la categoría médica que se necesita, como especialidades médicas, odontología, salud mental, oftalmología o estudios de diagnóstico. Elegir el servicio médico específico y presionar “Buscar”.

El sistema muestra los resultados disponibles según los filtros seleccionados. También permite descargar los resultados en formato PDF.

PAMI: qué especialidades y servicios médicos se pueden consultar

Los jubilados y pensionados pueden ingresar al sitio oficial de PAMI para conocer dónde atenderse y cómo solicitar un turno médico. Shutterstock / Composición Canva

La cartilla digital permite buscar distintas categorías de atención para que cada afiliado pueda localizar el servicio que necesita.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Médico o médica de cabecera.

Especialidades médicas, como cardiología, dermatología, traumatología y neurología.

Estudios diagnósticos y análisis de laboratorio.

Internación y guardia.

Traslados y urgencias.

Salud mental.

Odontología.

Oncología.

Oftalmología y servicios vinculados con audífonos.

La disponibilidad de cada prestación depende de los filtros de búsqueda y de los prestadores incluidos en la cartilla.

Por eso, es importante comprobar los datos del centro antes de solicitar un turno.

Cómo buscar un centro de salud de PAMI por su nombre

Si el afiliado ya conoce el nombre de un hospital, clínica o institución, puede utilizar el buscador específico de centros de salud.

Para hacerlo, debe ingresar a la cartilla de PAMI para buscar centros médicos y seguir estos pasos:

Seleccionar la provincia. Escribir el nombre de la institución que desea encontrar. El buscador solicita ingresar al menos tres letras. Elegir la categoría y el servicio médico correspondiente. Presionar “Buscar” para consultar los resultados.

Esta opción es útil para verificar si un centro determinado forma parte de la red de prestadores de PAMI y consultar la información disponible sobre sus servicios.

Cómo saber qué médico tenés asignado en PAMI

Además de buscar prestadores por cercanía, los afiliados pueden consultar quién es su médico de cabecera y qué profesionales o centros de salud tienen asignados.

Para revisar esta información, deben ingresar a la cartilla médica de PAMI, seleccionar la prestación correspondiente e iniciar sesión cuando el sistema lo solicite.

También se puede acceder a la opción Mi cartilla médica, que requiere el número de afiliación y el DNI. El número de afiliación se encuentra en la credencial de PAMI y está compuesto por 14 dígitos, incluidos los dos últimos.

También hay que tener en cuenta que algunos servicios tienen asignación fija. En esos casos, el sistema muestra el profesional o centro designado para el afiliado, y es necesario revisar las condiciones de la prestación para saber si se puede elegir otro prestador.

Cómo elegir un especialista y pedir un turno con PAMI

Para acceder a especialidades médicas, estudios de diagnóstico por imágenes y otras prestaciones, el organismo puede solicitar una orden médica electrónica emitida por el médico de cabecera.

Una vez obtenida la orden, el afiliado puede consultar la cartilla, buscar un especialista o centro habilitado y comunicarse con el prestador elegido para solicitar un turno.

Antes de acudir, conviene confirmar la disponibilidad de atención, los requisitos y la documentación necesaria.