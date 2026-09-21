Tiendas D1 tiene una crema de manos de tamaño compacto. El producto está pensado para el cuidado diario de la piel.

Tiendas D1 tiene disponible la Crema de Manos Argán Delia de 50 ml por $1.990, una alternativa económica para quienes buscan mantener hidratadas las manos y las uñas. El producto combina aceite de argán, aloe vera, vitamina E, coenzima Q10, manteca de karité y alantoína, entre otros componentes.

La crema se presenta en un envase de 50 ml, por lo que puede ser una opción práctica para llevar en la cartera, el bolso o dejar en el lugar de trabajo. De acuerdo con la información del producto, su formulación está orientada a hidratar y ayudar a proteger la piel maltratada.

Tiendas D1 vende una crema de manos de aceite de argán y aloe vera que hidrata y protege la piel maltratada por menos de $2.000. Imagen creada con IA - Gemini

¿Cuánto cuesta la crema de manos de argán de Tiendas D1?

La Crema de Manos Argán Delia de 50 ml cuesta $1.990 en Tiendas D1. Según la información suministrada, el precio por mililitro es de $39,80.

Por su tamaño, se trata de una presentación pequeña destinada al uso cotidiano. El producto incluye una unidad de crema de manos y uñas.

¿Para qué sirve la crema de manos de Tiendas D1?

La crema está formulada para hidratar las manos y ayudar a proteger la piel maltratada, además de estar indicada para el cuidado diario de manos y uñas.

La recomendación de uso consiste en aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia de las manos y las uñas. La información del producto señala que se debe suspender su utilización si aparece una reacción desfavorable y consultar al médico si esta persiste.

¿Qué contiene la crema de manos de argán Delia?

Uno de los aspectos que destacan en la composición de esta crema de manos de Tiendas D1 es la combinación de varios ingredientes asociados al cuidado e hidratación de la piel.

Entre sus componentes aparecen:

Aceite de argán.

Jugo de aloe vera.

Vitamina E.

Coenzima Q10.

Manteca de karité.

Alantoína.

Aceite de soja.

Glicerina.

Aqua.

Paraffinum Liquidum.

Cetearyl Alcohol.

La información suministrada no especifica alérgenos para este producto.

¿De cuánto es la crema de manos Delia que venden en D1?

La presentación disponible es de 50 ml y tiene unas dimensiones aproximadas de 11,5 centímetros por 5 centímetros.

Su formato compacto permite utilizarla como producto de cuidado personal para tener a mano durante el día. Está fabricada industrialmente y su origen figura como importado.

El producto cuenta además con el permiso sanitario Invima NSOC83562-18CO, según la información suministrada.