Topa, animador infantil, brindó una entrevista emotiva en la que relató una situación difícil de una niña llamada Milagros.

El reconocido animador infantil argentino, Diego Topa, conocido como Topa, brindó una entrevista en la que habló de su trayectoria personal y profesional, su conexión con el público infantil y su rol como padre. En este último punto se refirió al momento más desgarrador de su vida, cuando le pidieron cantar una canción a una niña llamada Milagros que no había salido bien de su operación.

“Me pasan cosas muy fuertes, fuertes de verdad. Acompañar a una nena a que la desconecten”, introdujo en un momento del pódcast la sillita.

Topa y su relación con su público

En un momento de la entrevista, Topa habló del vínculo que tiene con su público y relató la experiencia más difícil que le tocó vivir como animador infantil. “Antes no habían redes sociales como hoy. Yo estaba en Disney y fue increíble lo que pasó”, introdujo.

Luego se refirió a la historia de Milagros: “Ella no se quería operar y le dijeron ‘si salís de la operación bien, te vamos a llevar a ver a Topa’. Tenía preparado todo el trajecito, pero de la operación no salió y los papás sintieron esa cosa de ‘le habíamos prometido esto’ y queremos cumplirle”.

Topa, animador infantil, brindó una entrevista emotiva en la que relató una situación difícil de una niña llamada Milagros. Captura / @lasillita

La familia buscó al animador infantil por el boca a boca en una época que no existían las redes sociales ni las facilidades de la comunicación actual. “Me buscaron medio como un milagro y la nena se llamaba Milagros. Me buscaron por todos lados y me empezó a llegar por red humana”, manifestó.

Topa relató el momento más desgarrador de su vida

Tras grabar un programa televisivo, se dirigió a la clínica. “Fue muy fuerte. Te digo que fue una de las cosas más fuertes que viví. Me encontré con ella que estaba en estado vegetal con la mirada perdida, pero yo sentí que en algún lugar estaba su alma ”, contó.

“Los papás ahí con su amor casi pidiéndome un milagro”, indicó antes de quebrarse. Luego continuó emocionado: “Me dijeron si le podía cantar una canción, me costó muchísimo y fue la vez que más me costó cantar. Le canté y en algún lugar los papás cumplieron con lo que le prometieron. Y hoy como papá lo entiendo. Los papás hacen todo”.

El recorte de la entrevista rápidamente se viralizó en las redes sociales y mostró el otro costado de ser un animador infantil e ídolo de los niños: en algunas circunstancias, su presencia puede ser