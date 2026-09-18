Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La yerbera es uno de los elementos que más se utilizan durante la ronda de mate y, justamente por su uso cotidiano, puede acumular restos de yerba, polvo y humedad.

Por eso, mantenerla limpia y completamente seca es importante para conservar correctamente el producto.

En los últimos tiempos, el vinagre blanco ganó protagonismo entre los trucos caseros de limpieza por su contenido de ácido acético y su capacidad para ayudar a remover determinados residuos y olores.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la yerbera del mate?

El objetivo de este truco es limpiar la yerbera y reducir olores o residuos que pueden quedar acumulados en su interior. El ácido acético presente en el vinagre puede ayudar a desprender determinados restos y a neutralizar algunos olores.

A su vez, el aroma intenso del vinagre es utilizado en distintos trucos domésticos como una forma de mantener alejados algunos insectos .

El secreto está en limpiar la yerbera, no en rociar la yerba

(Representación creada con IA) ChatGPT

No se recomienda rociar vinagre directamente sobre la yerba mate que luego se va a consumir. La yerba es un alimento y cualquier sustancia utilizada para limpiar un recipiente debe retirarse completamente antes de volver a colocar el producto.

Las normas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ponen especial énfasis en evitar la humedad, las plagas y los contaminantes durante el almacenamiento de la yerba.

Por eso, si se quiere utilizar vinagre para limpiar la yerbera, lo adecuado es hacerlo con el recipiente vacío, retirando después todos los restos y dejando que se seque por completo.

Cómo limpiar la yerbera con vinagre paso a paso

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos:

Vaciar completamente la yerbera y retirar cualquier resto de yerba. Limpiar primero las partículas sueltas con un paño seco. Colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco diluido en agua sobre un paño o pulverizador. Pasarlo por las paredes internas y externas de la yerbera, siempre que el material sea compatible con el vinagre. Enjuagar muy bien para eliminar cualquier resto del producto. Secar completamente con un paño limpio. Dejar la yerbera abierta durante un tiempo para asegurarse de que no quede humedad. Recién cuando esté completamente seca, volver a colocar la yerba.

Vinagre en la yerbera: qué beneficios puede aportar

Utilizado únicamente sobre la yerbera vacía, el vinagre puede servir como complemento de la limpieza cotidiana.

Entre los principales usos aparecen:

Ayudar a remover residuos adheridos.

Contribuir a neutralizar algunos olores .

Formar parte de una rutina de higiene del recipiente.

Aprovechar un producto económico y fácil de conseguir .

Complementar las medidas destinadas a mantener el recipiente libre de suciedad.

El vinagre también se utiliza para remover determinados depósitos minerales y residuos en otras superficies de la cocina, aunque su uso depende del material que se quiera limpiar.