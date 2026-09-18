Conocer los trucos del control remoto es fundamental para optimizar el uso de tu TV. En ciertos televisores, como es el caso del LG SMART TV, existen diferentes atajos que solo se logran presionando una tecla por unos segundos.

Estas funciones permiten configurar accesos rápidos personalizados en los botones numéricos sin depender de menús complejos.

De esta manera, le sacarás el máximo partido a tu televisor y personalizarás tus aplicaciones favoritas fácilmente.

Mantener presionado el número 0 en el control de tu televisor por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo LG Electronics

¿Para qué sirve mantener presionado el número 0 en el Magic Remote de LG?

Se trata de un truco específico del Magic Remote de LG. Según la documentación oficial de LG Electronics, mantener pulsado el botón 0 durante tres segundos despliega la pantalla de configuración general llamada Acceso Rápido (Quick Access), una herramienta nativa del sistema webOS.

Este panel actúa como un administrador centralizado donde puedes visualizar, organizar, editar o eliminar los accesos directos asignados a las teclas numéricas del 1 al 8.

A través de esta interfaz, el usuario puede vincular aplicaciones de streaming (como Netflix, YouTube, Prime Video o Spotify), canales de televisión sintonizados o entradas físicas HDMI (consolas de videojuegos, decodificadores o barras de sonido).

Cabe destacar que la tecla número 9 viene reservada por defecto de fábrica para el servicio de asistencia técnica y guía de ayuda de LG, por lo que no puede modificarse.

¿Cuándo conviene utilizar este atajo del botón 0?

Utilizar la gestión global del botón 0 resulta especialmente conveniente en los siguientes escenarios:

Recordar accesos asignados : si has olvidado qué aplicación o entrada HDMI vinculaste a cada número, este menú te muestra la lista completa de un vistazo.

Reconfiguración masiva : es la opción ideal si deseas organizar varios botones a la vez sin necesidad de abrir cada aplicación de forma individual.

Actualizar plataformas y dispositivos: cuando cambias tus suscripciones de streaming o conectas una nueva consola a un puerto HDMI, desde este panel puedes sustituir o liberar accesos antiguos rápidamente.

Mantener presionado el número 0 en el control de tu televisor por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo LG Electronics

Para crear un acceso directo sobre la marcha, solo debes ingresar a la app o entrada elegida y mantener presionado el número deseado (del 1 al 8) durante tres segundos. Posteriormente, una pulsación sostenida de solo un segundo sobre dicho número abrirá el contenido asignado al instante.



