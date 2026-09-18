Si bien el mercado cambiario permanece estable desde hace meses, no deja de ser punto de cuestionamientos desde varios frentes. Para muchos analistas, el dólar “barato” perjudica a sectores que podrían crecer en una economía que da muestras de estancamiento.

En este escenario, el exministro de Economía Nicolás Dujovne sostuvo que el salto de la Argentina hacia una condición de exportador neto de energía representa un “cambio estructural” para el país que se puede consolidar. El economista sostuvo, en esa línea, que, para garantizar la estabilidad macro y también cambiaria, es clave que el Gobierno apunte con fuerza a la industria energética y de la minería.

El “cambio estructural” que ve Dujovne en la Argentina

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Radio Perfil, el economista explicó que esa transformación tuvo su primera prueba de fuego en marzo, cuando el primer cimbronazo del conflicto en Medio Oriente dividió a las monedas emergentes en dos grupos. “Las de los países importadores netos de energía, que se depreciaron, y las de los exportadores netos, que se apreciaron o se mantuvieron estables”, destacó.

Según Dujovne, la Argentina quedó del lado favorable de esa división y pudo atravesar el shock externo con una volatilidad baja, algo que no lograba desde hacía mucho tiempo. Atribuyó ese resultado a la continuidad de la política energética, concentrada en Vaca Muerta, entre distintas administraciones, lo que permitió consolidar el esquema exportador.

“El cambio es realmente estructural y, afortunadamente, en materia energética ha habido continuidad entre los últimos gobiernos en mantener un esquema similar. Eso ha permitido que la Argentina se convierta en un exportador neto de energía”, señaló.

“Ahora, eso por sí solo no nos garantiza la estabilidad y la estabilidad del mercado cambiario para adelante. Siempre puede haber un déficit fiscal de un tamaño tan grande que genere una emisión de pesos que se coma todo ese superávit externo si la mala praxis es muy grande”, advirtió Dujovne.

Por qué la energía y la minería por sí solas no alcanzan, según Dujovne

En este sentido, Dujovne sostuvo que ni la energía ni la minería garantizan por sí solas la estabilidad cambiaria. Para lograrlo, consideró necesario combinar una macroeconomía sana con el desarrollo de ambos sectores, ya que un déficit fiscal elevado podría impulsar una fuerte emisión de pesos y licuar todo el superávit externo.

Sobre la minería, el economista puso el foco en el riesgo geológico propio de la actividad y en la forma en que se financian los grandes proyectos: a través de la emisión de acciones que se repagan con flujos de dividendos. Señaló que, cada vez que la Argentina impuso controles de cambios, se interrumpió la posibilidad de girar esos dividendos al exterior, y que ese antecedente pesa hoy en las decisiones de quienes evalúan avanzar con los cuatro grandes proyectos de cobre en la cordillera.

El impacto de la suba de tasas de la Fed en la Argentina

Dujovne también analizó la reciente suba de un cuarto de punto que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos, conducida ahora por Kevin Warsh. El economista opinó que la decisión fue bien recibida por los mercados porque despejó dudas sobre la independencia de la nueva conducción del banco central estadounidense frente a las presiones inflacionarias, después de que la tasa de los bonos a 10 años hubiera subido de 4,40% a 5% en los dos meses previos por esa incertidumbre .

A su criterio, la suba de tasas cortas no eleva por sí sola el riesgo país de la Argentina. “ Encarece un poco el costo del dinero de corto plazo , pero también ha ayudado a moderar la incertidumbre en las tasas de 10 años, que son, diría, el principal activo del mundo a la hora de determinar muchísimas decisiones económicas”, indicó.

El exministro vinculó ese contexto con la presión al alza que ejerce la inversión en inteligencia artificial sobre las tasas largas globales.