Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 18 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7922 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 18 de septiembre

1° 7922 11° 5926 2° 0029 12° 7947 3° 7232 13° 0048 4° 4224 14° 1270 5° 2293 15° 0065 6° 4798 16° 5111 7° 3432 17° 7403 8° 8162 18° 0748 9° 7203 19° 9475 10° 2597 20° 1303

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con El Loco simboliza libertad, espontaneidad y comienzos nuevos. Invita a seguir la intuición y abrirse a la aventura.

También alerta sobre imprudencia y falta de rumbo. Pide equilibrar el impulso con planificación y responsabilidad.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.