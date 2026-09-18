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Este viernes, 18 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 18 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6856 - La Caída

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 18 de septiembre

 1°6856 11°8400
 2874  12°0636
 3°6387 13°7549 
 4870  14°2703 
 0202  15°6732 
 6°2362  16°6427
 3409  17°9216 
 5346  18°9064 
 6697  19°3181 
 10°7840 20°4143 

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o a fracasar. Refleja vulnerabilidad ante cambios bruscos.

También puede invitar a soltar cargas y pedir apoyo, o a tomar precauciones. Si aterrizas ileso, sugiere resiliencia y aprendizaje.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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