Frotar una goma de borrar en las pilas AA y AAA: para qué sirve y cuándo puede funcionar (foto: ChatGPT)

Frotar una goma de borrar sobre los terminales de las pilas AA y AAA constituye un sencillo truco casero que puede ayudar a recuperar el funcionamiento de algunos dispositivos cuando existe un problema de contacto.

El truco se basa en eliminar las capas de suciedad, la grasa de las manos y la oxidación superficial que pueden acumularse sobre los bornes o terminales metálicos de las pilas con el paso del tiempo.

Sin embargo, este procedimiento no permite recargar una pila agotada ni recuperar la energía que ya perdió. Su utilidad se limita a aquellos casos en los que la batería todavía conserva carga, pero la suciedad de los contactos dificulta el paso adecuado de la corriente eléctrica.

Por este motivo, puede probarse cuando un dispositivo comienza a funcionar de forma intermitente o deja de responder pese a que las pilas todavía deberían conservar parte de su carga.

Cómo funciona el truco de frotar una goma de borrar sobre las pilas

Como sucede con numerosos objetos de uso cotidiano, el paso del tiempo, la manipulación y la exposición al ambiente pueden dejar residuos sobre los terminales de una pila. La grasa de las manos, el polvo y una ligera oxidación pueden crear una fina barrera sobre la superficie metálica.

Esta capa puede dificultar el contacto entre los polos de la pila y los terminales metálicos del dispositivo. En esos casos, una goma de borrar limpia funciona como un abrasivo suave que permite retirar parte de los residuos acumulados sin recurrir a herramientas más agresivas.

De hecho, los especialistas recomiendan mantener limpias las superficies de contacto de las pilas y señalan que pueden frotarse suavemente con una goma de borrar limpia o con un paño.

Por eso, cuando un mando a distancia, un reloj, un juguete u otro dispositivo comienza a fallar, no siempre significa que la pila se haya descargado completamente. En algunas ocasiones, el problema puede estar relacionado con un contacto deficiente entre la batería y el aparato.

La goma actúa como un abrasivo suave sobre la superficie metálica. Al pasarla cuidadosamente por los polos positivo y negativo, puede eliminar suciedad adherida y pequeñas capas de oxidación sin recurrir a elementos más abrasivos, como una lija o una lima.

Una vez limpios los terminales, la superficie metálica puede volver a establecer un contacto más uniforme con las piezas conductoras del compartimento de la batería. Si la pila todavía conserva suficiente carga, esto puede hacer que el dispositivo vuelva a funcionar con normalidad.

No obstante, es importante diferenciar este efecto de una supuesta recuperación de la batería. El procedimiento no aumenta su capacidad ni revierte su descarga, sino que simplemente puede solucionar un problema externo que estaba impidiendo aprovechar la energía que todavía quedaba almacenada.

En caso de que el aparato continúe sin funcionar después de limpiar los contactos y comprobar que las pilas están correctamente colocadas, lo más probable es que sea necesario sustituirlas por otras nuevas.

Frotar una goma de borrar en las pilas AA y AAA: para qué sirve y cuándo puede funcionar (foto: ChatGPT) ChatGPT

Cuándo no se debe utilizar este truco con las pilas

Este procedimiento solo resulta apropiado cuando existen residuos o una oxidación superficial leve. Si una pila AA o AAA presenta fugas, depósitos cristalizados, corrosión importante, deformaciones o cualquier otro signo de deterioro, no debe intentarse recuperar mediante una goma de borrar.

Las fugas de las pilas alcalinas requieren mayores precauciones porque el material liberado puede resultar irritante o corrosivo. Los fabricantes recomiendan evitar el contacto directo con estas sustancias y utilizar protección adecuada durante la limpieza del compartimento afectado.

En estos casos, la pila dañada debe retirarse y desecharse de acuerdo con las indicaciones de reciclaje correspondientes. Además, los contactos del dispositivo pueden requerir una limpieza específica antes de colocar una batería nueva.

Para prevenir problemas, también se recomienda retirar las pilas de aquellos aparatos que no vayan a utilizarse durante períodos prolongados, no mezclar pilas nuevas con usadas y mantener limpios tanto sus terminales como los contactos del compartimento.