Hervir cáscara de naranja y clavo de olor se convirtió en una práctica cada vez más común en muchos hogares. Este truco casero, de bajo costo, evita el uso de productos químicos agresivos, aporta un aroma agradable, contribuye a la limpieza y genera una atmósfera placentera en el ambiente. Además de su fragancia, resulta idónea para eliminar olores indeseables, como los de frituras o humedad y proporciona una sensación de frescura en espacios cerrados. La combinación de cáscara de naranja y clavo de olor se distingue principalmente por su intenso aroma, que actúa como un ambientador natural. Las cáscaras cítricas liberan aceites esenciales que contribuyen a neutralizar olores fuertes, como los de la cocina, el tabaco o la humedad acumulada. A su vez, el clavo de olor proporciona una fragancia especiada que extiende el efecto aromático. Otro de los usos comunes se relaciona con el control de insectos. El aroma que emana esta preparación puede ayudar a repeler mosquitos, evitando el uso de aerosoles químicos. También se utiliza durante tareas de limpieza ligera para ofrecer una sensación fresca y es un recurso para acompañar momentos de relajación gracias a su perfume cálido y envolvente. Para preparar esta mezcla se requiere la cáscara de dos o tres naranjas, y entre cinco y diez clavos de olor enteros. Primero se lavan adecuadamente las naranjas antes de pelarlas para evitar residuos de suciedad o cera. Luego se colocan las cáscaras en una olla con agua y se agregan los clavos. A continuación, es necesario llevar la mezcla a hervor a fuego bajo durante unos minutos hasta que el aroma se libere en el ambiente. En este punto, lo ideal es dejar la olla destapada para que el vapor se distribuya por la casa. También se puede poner el líquido a un frasco o difusor, siempre permitiendo que enfríe antes, para usarlo como aromatizante natural.