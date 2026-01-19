En esta noticia
El verano invita a buscar opciones frescas y deliciosas, y, entre ellas, el frappé es la alternativa ideal para quienes prefieren café a pesar de las altas temperaturas.
Para no tener que pagar bebidas costosas, conocé cómo prepararlo en casa de forma fácil y rápida sin tener que ir a una cafetería. Además, si se utiliza el recipiente adecuado, es posible transportar esta exquisita preparación conservando su temperatura.
¿Cómo preparar un frappé de café?
Para hacer un frappé perfecto, hay que preparar un café bien cargado y dejarlo enfriar. Este paso es clave para que la bebida conserve todo su sabor sin diluirse con el hielo. Una vez frío, hay que colocar el café en la licuadora junto con abundante hielo.
La cantidad dependerá de cuán espeso se prefiera: más hielo para una textura cremosa y menos para una bebida más líquida. Luego, es necesario licuar todo hasta lograr una mezcla homogénea y suave.
Para quienes prefieran darle un toque especial, agregá leche o crema para suavizar el sabor y conseguir una textura más rica. Endulzar con azúcar, miel o edulcorante según tu gusto o sumar esencia de vainilla o cacao para variar la receta y hacerla más gourmet.
Cuando la mezcla esté lista, servir en un vaso grande y decorar con crema batida o un poco de chocolate rallado para un resultado irresistible.
Además, el secreto para disfrutarlo sin que pierda la temperatura ideal es utilizar el Vaso Isotérmico Hudson. Este vaso mantiene tu bebida a la temperatura perfecta por más tiempo gracias a su interior de acero pulido y su tapa a rosca con pico antiderrame, ideal para evitar accidentes.
Además, su diseño moderno y práctico lo convierte en el compañero perfecto para la oficina, el auto o tus viajes. Con base antideslizante y manija ergonómica, es cómodo y seguro en cualquier situación.