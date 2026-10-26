Cabe recordar que la compra de las entradas para la final del próximo 28 de noviembre se podrá realizar únicamente a través de la plataforma que anuncie la CONMEBOL.

A poco más de un mes de la final de la Copa Libertadores 2026 que jugarán Palmeiras y Estudiantes en Montevideo, los hinchas de ambos clubes permanecen a la expectativa de conocer las novedades en torno a la venta de entradas.

La CONMEBOL habilitó un registro de interés para quienes busquen recibir información oficial sobre la venta. Aunque anotarse permite acceder a las comunicaciones sobre el proceso, es esencial que los simpatizantes de ambos equipos tomen en cuenta un dato esencial antes de llevar a cabo cualquier tipo de gestión.

Cómo hacer el trámite para conseguir entradas para la final de la Libertadores

Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial vinculada a la final de la CONMEBOL Libertadores 2026. A través de ese trámite, podrán recibir novedades sobre las etapas de venta, las condiciones de compra, entre otros datos.

Para recibir las comunicaciones, es importante ingresar correctamente la dirección de correo electrónico. La organización enviará allí las actualizaciones por lo que también conviene revisar la carpeta de correo no deseado.

¿Cómo es el formulario de Registro de Interés de la CONMEBOL para la final de la Copa Libertadores 2026? (Foto: CONMEBOL) captura de pantalla conmebol

¿Qué se sabe de la fecha de venta de entradas para Palmeiras vs. Estudiantes?

Por el momento, la información proporcionada por la CONMEBOL no ha confirmado ni establecido una fecha concreta para el inicio de la venta .

Cabe recordar que la compra de las entradas para la final del próximo 28 de noviembre se podrá realizar únicamente a través de la plataforma que anuncie la CONMEBOL. Se aconseja evitar acceder a los tickets a través de vendedores particulares y páginas no autorizadas.

¿Registrarse garantiza la compra de entradas?

El registro permite recibir información oficial con antelación pero no supone una compra o reserva de entradas para la final de la Copa Libertadores .

Tampoco garantiza que haya disponibilidad de tickets. La compra estará sujeta a las condiciones y existencias disponibles. Por esta razón, se aconseja mantenerse actualizado al respecto.