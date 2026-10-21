Las líneas 4, 5 y 6 forman parte del plan de ampliación de la red de Cablebús promovido por el Gobierno de la Ciudad de México.

La Ciudad de México (CDMX) avanza con la expansión de la red del Cablebús con tres nuevas rutas: las líneas 4, 5 y 6. El objetivo es mejorar la conexión entre las zonas altas y periféricas de la capital y puntos estratégicos del transporte público, como Ciudad Universitaria y distintas estaciones del Metro.

Los proyectos, que ya están en etapa de construcción, abarcan el sur, el suroriente y el poniente de la ciudad, con recorridos que atravesarán las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta. En conjunto, las nuevas líneas sumarían cerca de 40 kilómetros de infraestructura al sistema de transporte por cable.

Las rutas prevén tiempos de viaje aproximados de entre 35 y 45 minutos en determinados trayectos.

La expansión del Cablebús con las líneas 4,5 y 6

Línea 4

Unirá Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con Ciudad Universitaria, en Coyoacán. El proyecto prevé:

Recorrido de 11.4 kilómetros

Nueve estaciones

Tiempo de viaje aproximado de 40 minutos

El recorrido contempla las siguientes estaciones:

Pedregal de San Nicolás Cultura Maya Deportivo Independencia Ceforma Campo Xóchitl Vasco de Quiroga Perisur Cantera Universidad

La nueva ruta ofrecerá una alternativa de movilidad para quienes viven en el Ajusco y los Pedregales , al facilitar el acceso a Ciudad Universitaria y la conexión con otros medios de transporte. Además, busca disminuir los tiempos de traslado en una zona donde la circulación sobre la carretera Picacho-Ajusco suele generar demoras.

Línea 5

Conectará sectores de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. Allí, los usuarios podrán acceder a una conexión con la Línea 12 del Metro.

El proyecto contempla una extensión aproximada de 15.37 kilómetros y 12 estaciones. De acuerdo con las autoridades de La Magdalena Contreras, la obra busca beneficiar a más de 137,000 habitantes distribuidos en 61 colonias.

Entre las estaciones proyectadas figuran:

Mixcoac

Olivar del Conde

Santa Lucía

Martinica

Pueblo de Tetelpan

Glaciar

El Tanque

Atacaxco

Oasis

Lomas de la Era

Oyamel

San Bartolo Ameyalco

La iniciativa apunta a mejorar la movilidad de quienes viven en las áreas altas de la capital, mediante una alternativa que reduzca la dependencia de los traslados por calles y avenidas.

Por su parte, la alcaldía señaló que el proyecto prevé conexiones con diferentes opciones de transporte, entre ellas la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Trolebús, el Metro y los servicios concesionados.

Línea 6

En el suroriente de la Ciudad de México, conectará Milpa Alta con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tláhuac. Desde este punto, los pasajeros podrán conectar con la Línea 12 del Metro.

El trazado contempla alrededor de 12.3 kilómetros y siete estaciones. Entre las localidades y los puntos considerados se encuentran:

Tláhuac

Santiago Tulyehualco

San Juan Ixtayopan

San Antonio Tecómitl

San Francisco Tecoxpa

Milpa Alta

No obstante, algunos detalles del recorrido podrían modificarse, por lo que será necesario consultar las actualizaciones oficiales, especialmente en los tramos sujetos a procesos de diálogo con los pueblos originarios.

Etapa de contrucción en las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús

El Cablebús registra avances en las obras de estas tres líneas.

Línea 4: las autoridades reportaron que las obras registraban un avance del 20% general en su construcción, con la finalización prevista para diciembre de 2027.

Línea 5: registra un avance general de aproximadamente el 10% en puntos específicos.

Línea 6: avanzan en su etapa inicial de cimentación, trazo y construcción de estructuras en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

¿Cuándo estarán listas las nuevas líneas del Cablebús?

Por el momento, la fecha anunciada para concluir la Línea 4 es diciembre de 2027. En cuanto a las líneas 5 y 6, las previsiones difundidas por las autoridades sitúan su posible puesta en marcha entre 2028 y 2029.

La incorporación de estas rutas modificará las opciones de movilidad en distintos sectores de la capital, al sumar conexiones desde zonas que enfrentan trayectos extensos hacia estaciones del Metro y otros puntos de intercambio.