Presentación de avances en las obras del tren de pasajeros Querétaro–Saltillo.

La construcción del tren de pasajeros Querétaro-Saltillo avanza hacia una nueva etapa, con la preparación de las licitaciones para edificar los tramos II y III del proyecto ferroviario. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) indicó que empresas nacionales e internacionales manifestaron su interés en participar en los concursos de las obras.

En detalle, la Attrapi informó que estas compañías buscan desarrollar distintos subtramos de la ruta, los cuales están contemplados por el Gobierno federal para impulsar la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros.

Con esta ampliación de infraestructura, las autoridades prevén la mejora en la movilidad. Se fortalecerán además las actividades como el turismo y el comercio.

Obras en los tramos II y III en el tren de pasajeros Querétaro-Saltillo

Tramo II: Charcas-Vanegas y San Miguel de Allende-Villa de Reyes

Uno de los concursos que reunió más interesados fue el correspondiente al diseño y construcción del subtramo Charcas-Vanegas, perteneciente al tramo II del tren Querétaro-Saltillo. En este proceso, 14 empresas expresaron su intención de participar.

El segmento tendrá una extensión de 57 kilómetros e incluirá, además de las vías ferroviarias, la construcción

Viaductos

Puentes

Pasos inferiores y superiores

Cruces peatonales

Entre las compañías interesadas destaca China Railway International Group, firma extranjera que ya participó en proyectos de infraestructura en México.

También figuran empresas nacionales como:

ICA Constructora

Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones y Dragados del Sureste

Comsa Infraestructuras

Jaguar Ingenieros Constructores

Otro de los concursos previstos para el tramo II corresponde al subtramo San Miguel de Allende-Villa de Reyes, con una longitud de 82 kilómetros. Al menos tres compañías manifestaron su interés en participar:

González Soto y Asociados

ICA Constructora

Omega Construcciones Industriales

Al igual que en el segmento Charcas-Vanegas, las obras contemplan infraestructura complementaria, incluidos viaductos, puentes, pasos a desnivel y cruces peatonales.

Tramo III: obras entre San Luis Potosí y Saltillo

En el tramo III del proyecto ferroviario también se preparan concursos para desarrollar nuevos segmentos de la ruta.

Para el subtramo San Luis Potosí-Saltillo, cuya extensión será de 93 kilómetros, un total de 13 empresas manifestaron su interés en participar en la licitación para el diseño y la construcción. El proyecto contempla trabajos adicionales para completar la infraestructura necesaria para la operación ferroviaria.

Asimismo, se abrió un concurso para el subtramo Villa de Reyes-San Luis Potosí Industrial, que tendrá una longitud de 45.5 kilómetros.

En este último proceso, las empresas que expresaron su intención de participar fueron Comsa Infraestructuras, González Soto y Asociados e ICA Constructora.

La manifestación de interés de las compañías constituye una etapa previa dentro del proceso de contratación. La adjudicación de los trabajos dependerá del desarrollo de las licitaciones y de la evaluación de las propuestas conforme a las condiciones establecidas por las autoridades.

México ampliará la red de trenes de pasajeros

El proyecto Querétaro-Saltillo forma parte de la estrategia federal para recuperar y ampliar el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal contempla desarrollar alrededor de 3,000 kilómetros de nuevas rutas ferroviarias para pasajeros , una expansión que busca duplicar la extensión de la infraestructura construida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.