Panini Argentina, la empresa encargada de la venta de figuritas, lanzó un comunicado muy importante para los coleccionistas que están completando el álbum del Mundial de Fútbol 2026. Cada vez falta menos para el Mundial de Fútbol de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canada en junio, y los coleccionistas y amantes del fútbol comenzaron a comprar sobrecitos de figuritas para completar el álbum, como es una tradición en cada mundial de fútbol. En este marco, muchos comercios se quedaron sin stock tanto de sobres como de álbumes, y la desesperación creció la última semana. “Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos las nuevas fechas de lanzamiento de los productos”, introdujeron en el posteo compartido en el Instagram oficial. Luego lanzaron dos fechas de sus lanzamientos más importantes: En esta publicación, la empresa cerró la posibilidad de comentar la publicación, sin embargo, en otras publicaciones, los usuarios expresaron su descontento. “Entreguen los álbumes para que los kioscos podamos vender. Les vendemos figuritas todo el año y le dan más a los supermercados”, “Estoy muy enojado con ustedes, Panini Argentina. El Mundial es cada 4 años, tiempo más que suficiente para organizar y preparar todo como corresponde (...) no puede ser que siempre tengamos que esperar tanto para conseguir el álbum y las figuritas”, “En Mar del Plata no hay álbumes, y en la página de Panini tampoco ¿Por qué no esperan para hacer la publicidad a que haya stock?“, fueron algunas de las quejas de los usuarios. Según el sitio especializado infokioscos, el precio de ambos productos en la Argentina será el siguiente: En tanto el álbum común cuesta $12.000 y cada paquete de figuritas cuesta $12.000. La novedad en esta edición de figuritas del Mundial 2026 son las Panini Extra Stickers. Según la empresa, se trata de “stickers adicionales incluidos en la colección oficial de stickers de la Copa Mundial de la FIFA 2026″. Cabe aclarar que estos sticker se incluyen de forma aleatoria, en promedio, 1 de cada 100 sobres. Es decir, se trata de unas figuritas muy especiales para los coleccionistas. Para identificarlo, hay que identificar el logo especial de Extra Sticker, sin número en la parte posterior y son imágenes de acción de los futbolistas. Otro dato a tener en cuenta es que no forman parte de la colección principal y no son necesarios para completar el álbum, es decir, no tienen ningún espacio asignado.