La pasión por el Mundial 2026 ya se vive en Argentina y miles de fanáticos comenzaron la misión de completar el álbum oficial de Panini. Sin embargo, el precio de las figuritas y del álbum puede representar un gasto importante, especialmente para quienes buscan llenar cada página lo antes posible. En ese contexto, comenzaron a aparecer promociones, descuentos y beneficios bancarios que permiten conseguir el álbum y los sobres a un precio mucho más bajo que en kioscos tradicionales. En la tienda online de Carrefour, el álbum oficial del Mundial 2026 se vende actualmente a $ 12.000, por debajo del valor sugerido en muchos kioscos, donde ronda los $ 15.000. Por su parte, los sobres de figuritas mantienen el precio oficial de $ 2.000. Esa diferencia inicial ya implica un ahorro importante para quienes planean comprar varios paquetes o empezar la colección completa desde cero. Además, la compra online permite combinar descuentos adicionales según el día y el medio de pago utilizado. Uno de los beneficios más convenientes aparece los jueves. Ese día, Carrefour ofrece un 20% de descuento pagando con la Cuenta Digital de Carrefour Banco o con tarjetas Mastercard de la entidad. La promoción cuenta con un tope de reintegro semanal de $ 10.000 y puede aplicarse tanto al álbum como a los sobres. Por ejemplo, un álbum que cuesta $ 12.000 puede terminar saliendo alrededor de $ 9.600 luego de aplicar el descuento correspondiente. Las promociones cambian según el día de la semana y permiten maximizar el ahorro combinando bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios. Estas son algunas de las ofertas disponibles: Además, Mercado Pago permite acceder a hasta seis cuotas sin interés algunos días seleccionados mediante la opción “Cuotas sin tarjeta”, sujeta a evaluación crediticia. Antes de aprovechar las promociones conviene revisar las condiciones de cada beneficio, ya que algunos descuentos tienen límites de reintegro o aplican únicamente en determinados horarios y modalidades de entrega. También es importante verificar: