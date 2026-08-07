Cada 7 de agosto, cientos de miles de argentinos en celebran el Día de San Cayetano, una fecha que convoca a fieles de todo el país hacia parroquias dedicadas al santo, capillas y santuarios en todo el país para pedir o agradecer al santo del pan y del trabajo.

Y así como sucede en las calles, las motivaciones de propios y extraños se reflejan en el buscador más utilizado en Argentina: Google.

Durante la mañana, la búsqueda “san cayetano” se disparó en la Argentina y llegó a ubicarse entre las tendencias detectadas por Google Trends, la herramienta gratuita y pública que permite conocer, entre otras cosas, cómo cambia el interés de los usuarios por un tema a lo largo del tiempo.

El factor tiempo: el gráfico de evolución temporal

El panel de “Interés a lo largo del tiempo” muestra la variación de las búsquedas hora por hora o día por día. Esta función permite identificar el momento exacto en que un asunto cobra relevancia, alcanza su techo y comienza a diluirse.

La escala de Google Trends no representa una cantidad absoluta de búsquedas. El valor 100 identifica el momento de mayor popularidad del término dentro del período y la región analizados.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo.

Los demás valores expresan el interés en relación con ese pico. Con el gráfico en mano podemos ver cómo una búsqueda que hasta horas antes tenía una presencia marginal pasó a concentrar rápidamente la atención de los usuarios.

El inicio del flujo

Antes del 7 de agosto, las consultas sobre la fecha se mantuvieron en niveles mínimos. La primera aceleración se registró a las 12:20 AM de la madrugada, alcanzando los 35 puntos de interés.

El pico máximo

La plataforma marcó el valor máximo de la escala (100 puntos) a las 8:12 AM, indicando que la mayor concentración de búsquedas se dio a primera hora de la mañana.

El descenso

Hacia el mediodía, la curva inició un descenso sostenido que continuó durante la tarde, reflejando la dispersión gradual de la atención en el buscador.

El interés, provincia por provincia, por San Cayetano: qué muestra el mapa

Google Trends también permite ver cómo se distribuye geográficamente el interés por una búsqueda. En el caso de San Cayetano, Catamarca encabezó este viernes el ranking por subregión, con un valor de 100.

Mapa de interés por subregión

Le siguieron Formosa, con 89, La Rioja, con 85, Corrientes, con 84, y San Juan, con 83.

Estos números, al igual que en el gráfico temporal, no representan una cantidad absoluta de búsquedas. Que Catamarca aparezca primera no significa necesariamente que ahí se hayan hecho más búsquedas sobre San Cayetano que en jurisdicciones más pobladas sino que, en relación con el total de búsquedas realizadas desde esa provincia, el término tuvo ahí la mayor popularidad relativa.

Qué buscaron los argentinos sobre San Cayetano

Google Trends también permite conocer qué otras consultas crecieron junto con una búsqueda específica. En el caso de San Cayetano, los datos muestran que el interés por el santo estuvo acompañado por búsquedas vinculadas directamente con la celebración del 7 de agosto.

Las consultas relacionadas a las búsquedas sobre San Cayetano. ¿Qué quieren saber los argentinos en su día?

Las cinco consultas que más crecieron fueron catalogadas por Google Trends como “Breakout”, una etiqueta que indica que su volumen de búsquedas creció más de un 5000% frente al período anterior.

Los resultados permiten, también, ver cómo una parte de los usuarios quiso confirmar o informarse sobre la fecha, mientras que otros buscaron frases, imágenes y estampitas para compartir o utilizar durante la celebración.

Antes de terminar, vale la pena incluir una distinción que ayuda mucho a explicar la herramienta: estas consultas son las que más crecieron dentro del período seleccionado. Y esto no significa que esas hayan sido necesariamente las cinco consultas más buscadas en términos absolutos.