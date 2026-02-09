Los viajes de los uruguayos al exterior durante el año pasado experimentaron un descenso interanual de 21%. Esta baja se explica, fundamentalmente, por una menor cantidad de salidas de uruguayos hacia Argentina En 2025 los uruguayos efectuaron 2.400.312 viajes al exterior frente a los 3.041.887 de 2024, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Turismo. Durante 2023 la mayor cantidad de viajes fue hacia Argentina con 1.515.970 salidas con una baja interanual de 28,5%. En 2024 habían sido 2.120.874. Esta baja de los viajes totales se explica gracias a las salidas hacia Argentina. En 2023 se registró una salida masiva de uruguayos hacia Argentina debido a la conveniencia del tipo de cambio con 3.883.667 de viajes. El descenso de 2025 frente a ese año fue de 61%. La estadía media fue de 4,6 días, prácticamente igual que en 2024. El segundo destino de preferencias de los uruguayos fue Brasil con 604.420 salidas y un descenso de 3%. En tercer lugar se ubicó Paraguay con 31.928 viajes. Otros destinos fueron Norteamérica y el resto de América del Sur, el Caribe y Europa. Durante el año pasado, los uruguayos gastaron 1.318, 4 millones de dólares en el exterior, lo que representa una media de 549 dólares, lo que representa una baja del 15,7% en comparación con 2024. El gasto en Argentina fue de 570,4 millones de dólares con un descenso de 26,8%. A su vez, los uruguayos que eligieron Brasil gastaron 341,6 millones de dólares, lo que significa un incremento de 8,5%.