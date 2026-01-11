La Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE) promueve la creación de un polo ferial en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la logística, generar empleo, fomentar el desarrollo urbano y consolidar la actividad ferial como motor económico y social en un sector de la ciudad que no termina de consolidarse.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) denominado “Estadísticas de Turismo Internacional”, solamente en octubre 2025 se estimaron 200,9 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina y 89,4% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

El informe también destaca que el principal motivo del viaje fue “visita a familiares o amigos” con una participación del 65,6% seguido por “negocios y otros” con 21,5%, dato que coincide con la estadística realizada por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, que indica que “alrededor del 20% de los turistas que viajan por el mundo lo hacen por motivos de trabajo”.

En este contexto, Pablo Ruda, presidente de CAIFE, destacó la importancia de avanzar en un nuevo polo ferial, un proyecto que la industria necesita hace años. “La ciudad cuenta con enorme potencial, pero los predios existentes no están bien ubicados, la logística es compleja, el espacio es limitado, la concentración encarece los costos y dificulta el desarrollo de las exposiciones”, explicó.

En otros países, comparó Ruda, los centros de exposiciones cuentan con acceso adecuado para camiones “sin complicar el tránsito de la ciudad”, estacionamiento, infraestructura de servicios, hoteles y gastronomía. “En muchas ciudades del mundo, la logística ferial está alineada con el crecimiento urbano y empresarial, nosotros necesitamos un espacio similar en Buenos Aires para que nuestra industria pueda crecer, atraer más visitantes y proyectarse internacionalmente”, enfatizó.

Ruda señaló que esta búsqueda tiene como finalidad generar un espacio moderno y funcional, capaz de albergar ferias y eventos de gran escala fomentando el desarrollo de hoteles, locales gastronómicos, comercios de cercanía y servicios para el turismo. “La creación de un nuevo polo ferial genera previsibilidad, empleo, impacto económico, y reposiciona a Buenos Aires como referente regional en organización de eventos”, agregó.

Además, la Ciudad de Buenos Aires encabezó en 2025 por decimocuarto año consecutivo el ranking elaborado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por su sigla en inglés) de ciudades con más congresos y convenciones de todo el continente americano.

“Argentina es un destino que combina negocios, naturaleza, oferta cultural y buena gastronomía por lo que un gran porcentaje de quienes vienen a las Exposiciones o viajan por negocios después no eligen como destino turístico con sus familias”, explico Ruda.

Estas estadísticas también indican que, durante los últimos 10 años, el turismo de reuniones se triplicó en América Latina pero, a pesar de ello, la región sólo capitaliza el diez por ciento del mercado global. Sin embargo, este mismo ranking destaca la participación nacional y de Brasil dentro del top 25 a nivel internacional.

En este sentido, el presidente de CAIFE remarcó que la industria ferial es transversal a la economía y que, actualmente, la falta de infraestructura adecuada lleva a las empresas a limitar o cancelar eventos. “Esta es una búsqueda de larga data, necesitamos un espacio que funcione para todos los sectores de la industria y entendemos que, aunque complejo, es necesario resolver”, sostuvo.

Finalmente, Ruda vinculó esta necesidad con otras acciones estratégicas que lleva adelante CAIFE, entre la que se destacan la internacionalización del sector con reuniones con representantes de países clave como Panamá, España, México, Estados Unidos y Brasil; la capacitación a través de la Escuela de Oficios —que ya formó a más de 300 alumnos con inclusión de personas mayores y personas con discapacidad— y la colaboración con entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) para fortalecer la voz del sector frente al Estado.