En la industria alimentaria conviven dos conceptos técnicos con significados distintos: fecha de vencimiento y consumo preferente.

Cuando un producto alcanza la fecha límite impresa en su envase, la reacción habitual de muchos consumidores es descartarlo de inmediato bajo la premisa de que representa un peligro directo para la salud.

En la industria alimentaria conviven dos conceptos técnicos con significados distintos: mientras que la fecha de caducidad o vencimiento alude estrictamente a la inocuidad y seguridad del producto, el consumo preferente se refiere a la pérdida gradual de cualidades organolépticas como sabor, aroma, textura o color, sin que ello implique de manera automática que el alimento se haya vuelto nocivo.

La normativa en Argentina y los datos del comportamiento del consumidor

A diferencia de otros marcos regulatorios internacionales que separan taxativamente ambas clasificaciones, el Código Alimentario Argentino engloba dentro de una misma categoría técnica de fecha de duración términos como “ vence”, “vencimiento”, “válido hasta”, “consumir antes de” y “consumir preferentemente antes de” .

Esta superposición en la rotulación genera incertidumbre en las góndolas y en la cocina. En este contexto, un estudio realizado en 2021 por ILSI Argentina a 150 compradores porteños reveló datos contundentes sobre el nivel de desinformación respecto del etiquetado:

Confusión conceptual: el 66% de los encuestados consideraba que la fecha de vencimiento y el consumo preferente significaban exactamente lo mismo.

Comprensión sobre vencimiento: apenas el 9% de los consumidores encuestados entendía correctamente el alcance del término fecha de vencimiento.

Consumo preferente: solamente el 31% interpretaba de manera adecuada la noción de consumo preferente.

Criterio de descarte: el 61% utilizaba la fecha impresa como la única pauta para tirar un producto, mientras que el 56,8% afirmaba verificar siempre el rotulado en alimentos perecederos.

Factores clave a revisar más allá del calendario en el envase

Evaluar la seguridad de un alimento requiere observar de manera integral las condiciones de almacenamiento y el estado de la presentación, dado que la fecha por sí sola pierde validez si se rompen ciertos parámetros.

Resulta fundamental mantener la cadena de frío señalada por el fabricante, conservar los productos secos en ambientes frescos e inspeccionar que los envases no presenten abolladuras, fisuras, pérdidas o hinchazón.

Una vez abierto el paquete, el período de aptitud suele reducirse drásticamente a pocos días , debiéndose respetar las indicaciones específicas de conservación que exige la normativa.

Evaluar la seguridad de un alimento requiere observar de manera integral las condiciones de almacenamiento y el estado de la presentación.

Por otra parte, es prioritario remarcar que el olor, el color o el aspecto visual aceptable de una preparación no garantizan que el alimento sea inocuo. La presencia de microorganismos patógenos o toxinas invisibles a simple vista puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos sin alterar la apariencia ni el sabor del producto.

Pautas de control y fiscalización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los organismos de inspección alimentaria supervisan de forma permanente que los establecimientos comerciales respeten la fecha de duración y las condiciones de almacenamiento exigidas por el Código Alimentario Argentino.

La comercialización de productos con la fecha de vencimiento caducada o con deficiencias en la cadena de frío constituye una falta grave sancionada con el decomiso de la mercadería y multas económicas para los comercios, por lo que las autoridades porteñas recomiendan a los vecinos verificar siempre las etiquetas antes de abonar en las cajas y denunciar irregularidades mediante los canales de atención urbana.