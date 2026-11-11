Hay personas que sienten que nunca hacen lo suficiente y necesitan mantenerse activas incluso cuando terminan sus obligaciones.

En la actualidad, con el auge del multitasking y la necesidad de resolver múltiples tareas en poco tiempo, hay personas que no logran disfrutar de un momento de tranquilidad sin pensar en todo lo que todavía tienen pendiente. Incluso cuando terminan sus obligaciones, buscan nuevas actividades para ocupar el tiempo y sienten incomodidad cuando no tienen nada que hacer.

Algunas investigaciones en psicología señalan que, en determinados casos, la autoestima puede quedar condicionada por los logros personales, la aprobación de los demás o la percepción de las propias capacidades . Esto significa que una persona puede llegar a creer que vale más cuando cumple objetivos, obtiene buenos resultados o demuestra que es capaz de hacer muchas cosas.

De esta manera, descansar deja de ser una necesidad natural y puede derivar en una sensación de culpa, ansiedad o percepción de inutilidad.

Por qué algunas personas necesitan estar ocupadas todo el tiempo, según la psicología

Esta relación entre la autoestima y los logros personales fue analizada por las investigadoras Jennifer Crocker y Katherine M. Knight en el trabajo académico Contingencies of Self-Worth, publicado en la revista científica Current Directions in Psychological Science.

El artículo desarrolla el concepto de autoestima contingente, que describe cómo algunas personas construyen su valoración personal a partir de determinadas condiciones: lo que consiguen, las capacidades que demuestran o la aprobación que reciben de los demás.

En otras palabras, no siempre sienten que tienen valor por quienes son, sino por aquello que logran hacer. Cuando alcanzan una meta, pueden experimentar satisfacción y reconocimiento personal. Sin embargo, cuando fracasan, no cumplen sus expectativas o atraviesan un período de menor actividad, su autoestima puede verse afectada.

Las autoras explican que estas condiciones funcionan como fuentes de motivación, pero también pueden convertirse en puntos de vulnerabilidad psicológica.

La búsqueda permanente de validación puede tener consecuencias sobre el aprendizaje, las relaciones personales, la autonomía y la salud mental y física.

Qué sucede cuando una persona siente que necesita ser productiva para tener valor

A partir de este planteo, es posible reflexionar sobre la importancia de construir una autoestima que no dependa exclusivamente de los resultados. Esto supone reconocer los logros sin convertirlos en la única fuente de satisfacción y aceptar los errores sin interpretarlos como un fracaso personal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuando la autoestima depende de los resultados, cada actividad puede convertirse en una forma de demostrar el propio valor. En estos casos, terminar una tarea no siempre genera satisfacción duradera, sino que puede dar paso a la necesidad de encontrar un nuevo objetivo para cumplir.

Desde esta perspectiva, el concepto de autoestima contingente permite comprender por qué algunas personas podrían experimentar incomodidad cuando tienen tiempo libre o dificultades para desconectarse de sus responsabilidades. La inactividad puede interpretarse como una señal de que no están haciendo lo suficiente.

Desde esta perspectiva, el problema no está en tener ambiciones o querer alcanzar nuevas metas, sino en depender de esos logros para sentirse suficiente. Cuando el reconocimiento personal está condicionado por el rendimiento, cualquier pausa o resultado desfavorable puede afectar la manera en que alguien se percibe a sí mismo.

Cómo dejar de medir el propio valor por la productividad

El planteo de Crocker y Knight permite reflexionar sobre la importancia de construir una autoestima que no dependa al 100% de los resultados.

Esto implica aprender a reconocer los logros sin convertirlos en la única fuente de satisfacción, aceptar los errores sin interpretarlos como un fracaso personal y comprender que los momentos de descanso también forman parte de una vida equilibrada.

También puede ser útil identificar qué pensamientos aparecen cuando no hay obligaciones pendientes y preguntarse de dónde proviene la necesidad de mantenerse ocupado todo el tiempo.