La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de una reconocida marca de shampoo acondicionador para el pelo por presentar irregularidades en su registro.

A través de la Disposición 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo informó que la compañía sancionada no poseía una inscripción sanitaria que garantice la seguridad de su producto.

¿Cuál es la marca de shampoo y productos para el pelo que prohibió ANMAT?

ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online del producto “BLONDE CURLS - MOISTURIZING SILVER CONDITIONER MARCA CURL GIRL- ELAB. LEG. NRO 2731-MS y AS Res 155/98”.

La sanción corresponde a causa de que “ no se hallaron productos cuyos datos identificatorios correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos “.

El shampoo-acondicionador prohibido por ANMAT.

Esto se debe a que no se encontraban registrados en el organismo. Por eso, no se puede determinar cómo fue su formulación o si posee ingredientes permitidos por sanidad.

¿Qué resolvió ANMAT sobre el medicamento ilegal?

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT informó que el titular responsable de la firma Laboratorio Luis Norberto Jara declaró no reconocer la unidad sin lote ni vencimiento como de su producción.

En el informe oficial, se destacó que la firma alegó que “toda unidad elaborada en sus instalaciones ha sido codificadas con los datos del único lote elaborado por la firma”.

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, ANMAT resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto. Ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado.

a la firma el retiro inmediato del producto del mercado. Informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida

¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

ANMAT recomienda a profesionales de la salud, supermercados, farmacias y particulares:

Verificar si poseen alguno de los productos detallados.

Suspender inmediatamente su uso.

No comercializar ni distribuir el producto médico.

Comunicarse con ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular. Las denuncias pueden realizarse a través del canal ANMAT Responde o escribiendo a pesquisa@anmat.gob.ar.

ANMAT explicó cómo es el protocolo para productos falsos.

Además, el organismo suele detallar en el anexo de sus resoluciones oficiales las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas .

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde" , sumaron.