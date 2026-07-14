El shampoo anticaspa casero que protege el pelo, lo deja brillante y potencia el color Fuente: Shutterstock

El organismo de control sanitario ordenó del mercadoel retiro inmediato de una famosa marca de shampoo. Las autoridades tomaron esta medida debido a un riesgo grave para los consumidores, ya que el producto alimenticio podría contener una bacteria peligrosa para el organismo humano.

La decisión busca proteger a la población de posibles infecciones estomacales severas. Los inspectores detectaron el problema durante un control de calidad de los ingredientes y así, se decidió el retiro todas las bolsas afectadas de los comercios de forma urgente.

¿Cuál es el shampoo que ordenaron prohibir?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó la alerta a la categoría intermedia. La agencia clasificó el caso como un retiro de Clase Dos debido a que representa un riesgo temporal, médicamente reversible para la salud o a que la posibilidad de que cause problemas es baja, pero importante.

El organismo de control anunció que la empresa Kao USA publicó el aviso oficial sobre la situación de riesgo. El retiro afecta directamente a las conocidas marcas Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo. La compañía había distribuido una gran cantidad de estos productos en comercios y supermercados.

El retiro afecta a lotes específicos del champú densificante para el cuero cabelludo de la marca Oribe Serene, en su presentación de 8.5 oz y 33.8 oz. Exhiben la fecha de fabricación entre el 21 de febrero de 2026 y el 26 de febrero de 2026, y se retiran del mercado debido a contaminación con la bacteria Pluralibacter gergoviae, causante de infecciones urinarias y respiratorias.

Los posibles riesgos para la salud

El uso de la sustancia contaminada genera infecciones molestas en el cuero cabelludo. Las personas con el sistema inmune debilitado sufren las consecuencias de forma más severa. Por eso, los médicos recomiendan suspender la aplicación del producto para evitar heridas cutáneas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió pautas claras para reconocer el envase afectado. Los consumidores deben revisar los códigos impresos en la base de la botella plástica. Los números de serie identifican con precisión las unidades que contienen el agente bacteriano.

El fabricante habilitó canales de comunicación para gestionar las dudas de los clientes. Los usuarios damnificados pueden tramitar la devolución de su dinero en los comercios correspondientes. Las peluquerías y los salones profesionales ya devolvieron el stock sobrante de sus almacenes .

El protocolo para productos falsos