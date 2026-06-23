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En conformidad con la reciente normativa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una advertencia a la población mexicana sobre la existencia de un shampoo que ha sido retirado de circulación en supermercados y otros establecimientos. Esta decisión se tomó debido a la detección de una contaminación bacteriana que podría resultar mortal.
Según la información proporcionada por el organismo, el producto que ha sido objeto de preocupación corresponde a la marca Tec Italy, específicamente en su presentación de Shampoo Totale de 1 litro, lote 1G27542266, producido por la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. El retiro se justifica por la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.
Se sugiere conocer los pormenores de esta medida a fin de prevenir problemas de salud. Resulta esencial prestar atención a la preservación del bienestar en lo que respecta a la higiene.
¿Cuáles son los riesgos de usar shampoo contaminado?
En consecuencia, la Cofepris emitió una alerta sobre un lote específico que representa un riesgo para la salud de los consumidores.
El uso de este shampoo podría ocasionar infecciones, especialmente en personas con un sistema inmunológico comprometido, si este producto entra en contacto con la piel, la nariz o los ojos. Los síntomas vinculados incluyen:
- Diarrea leve
- Complicaciones graves como bacteriemia o meningitis, que podrían amenazar la vida
Recomendaciones oficiales de la COFEPRIS
El organismo ha emitido una serie de recomendaciones que son de vital importancia. Para la población en general, se encuentran vigentes las siguientes sugerencias:
- Evitar la compra o uso del Shampoo Totale Tec Italy con número de lote 1G27542266.
- Si se tiene el producto en casa, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.
- En caso de presentar síntomas tras su uso, acudir con un médico para una valoración profesional y tratamiento adecuado.
Estas indicaciones son cruciales para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores.
Recomendaciones clave para distribuidores y puntos de venta
La autoridad sanitaria indicó que la medida aplica únicamente para el champú de 1 litro, lote 1G27542266. En caso de detectarse riesgos en otros lotes, la información será difundida de manera inmediata.
1. No comercializar ni ofrecer el lote 1G27542266 del shampoo mencionado.
2. Inmovilizar la mercancía y notificar tanto a la empresa Henkel Capital como a la Cofepris para proceder con el retiro.