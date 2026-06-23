En conformidad con la reciente normativa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una advertencia a la población mexicana sobre la existencia de un shampoo que ha sido retirado de circulación en supermercados y otros establecimientos. Esta decisión se tomó debido a la detección de una contaminación bacteriana que podría resultar mortal .

Según la información proporcionada por el organismo, el producto que ha sido objeto de preocupación corresponde a la marca Tec Italy, específicamente en su presentación de Shampoo Totale de 1 litro, lote 1G27542266, producido por la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. El retiro se justifica por la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca .

Se sugiere conocer los pormenores de esta medida a fin de prevenir problemas de salud. Resulta esencial prestar atención a la preservación del bienestar en lo que respecta a la higiene.

Shampoo contaminado por bacterías, según Cofepris. Fuente: archivo

¿Cuáles son los riesgos de usar shampoo contaminado?

En consecuencia, la Cofepris emitió una alerta sobre un lote específico que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

El uso de este shampoo podría ocasionar infecciones, especialmente en personas con un sistema inmunológico comprometido, si este producto entra en contacto con la piel, la nariz o los ojos. Los síntomas vinculados incluyen:

Diarrea leve

Complicaciones graves como bacteriemia o meningitis, que podrían amenazar la vida

Recomendaciones oficiales de la COFEPRIS

El organismo ha emitido una serie de recomendaciones que son de vital importancia. Para la población en general, se encuentran vigentes las siguientes sugerencias:

Evitar la compra o uso del Shampoo Totale Tec Italy con número de lote 1G27542266.

Si se tiene el producto en casa, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.

En caso de presentar síntomas tras su uso, acudir con un médico para una valoración profesional y tratamiento adecuado.

Estas indicaciones son cruciales para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores.

Siempre lo usaste mal: el shampoo debe colocarse después del acondicionador al bañarse Shutterstock

Recomendaciones clave para distribuidores y puntos de venta

La autoridad sanitaria indicó que la medida aplica únicamente para el champú de 1 litro, lote 1G27542266. En caso de detectarse riesgos en otros lotes, la información será difundida de manera inmediata.

1. No comercializar ni ofrecer el lote 1G27542266 del shampoo mencionado.

2. Inmovilizar la mercancía y notificar tanto a la empresa Henkel Capital como a la Cofepris para proceder con el retiro.