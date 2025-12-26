La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de la venta y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, fragancias y aromatizantes de una reconocidafirma, debido a que que no contaban con el debido registro sanitario.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online. Según el organismo, los productos no estaban registrados ante la ANMAT, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia e implica un posible riesgo para la salud de los consumidores.

¿Qué productos de limpieza fueron prohibidos?

Entre los artículos afectados por la disposición de ANMAT se encuentran los siguientes:

Limpiador multiuso desinfectante. RNE 21003116. RNPUD: EX-2021-78243893-APN-DGA#ANMAT.

Sulfato de cobre. Marca Wohr Química utilizado para el control de hongos y algas en aguas de piletas y/o piscinas. RNE 210031160.

Removedor de insectos ultra concentrado. Presentación 500 cc. Sin lote y sin fecha de elaboración con vencimiento de un año a la fecha de elaboración. RNE 210031160.

Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L. Desinfectante de agua de piscinas de rápida disolución. Marca Wohr Química. Presentación 5 litros. RNE 210031160. Venta libre.

Alguicida. Marca Wohr Química. Presentación 5 litros. RNE 210031160. RNPUD: EX##########APN-DGA#ANMAT. Venta libre. Composición: cloruro de benzalconio (80%), coadyuvantes y colorante.

Regulador de pH. Regula el pH del agua de piscinas. Marca Wohr Química. RNE 210031160. RNPUD: EX##########APN-DGA#ANMAT. Venta libre. Composición: agua y ácido muriático.

3 en 1: precipitante, clarificante y floculante. Marca Wohr Química. Vencimiento: 12 meses a partir de la elaboración. RNE 210031160. Composición: policloruro de aluminio 18% y coadyuvantes.

Limpiador cremoso. Marca Wohr Química. Presentación 5 litros. RNE 210031160.

Uno de los productos prohibidos por ANMAT.

¿Qué dijo ANMAT sobre los productos ilegales?

El organismo de control señaló estos elementos de limpieza no se encontraban registrados ante ANMAT. Además, remarcó que se instruirá un sumario sanitario a la firma Wohr Rubén Alberto y a su director técnico ingeniero químico, Rubén Eusebio Thimental por las fallas en sus productos.

La ANMAT explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad. Esto implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

¿Qué deben hacer los comercios, según la ANMAT?

Los comercios deben retirar de la venta inmediata todos los productos de la firma denunciada en la disposición y frenar por completo su predisposición.

Además, se recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos artículos que suspendan su uso y consulten con las autoridades sanitarias ante cualquier duda.

ANMAT estableció un protocolo para productos falsos.

ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.