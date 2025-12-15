Ordenan suspender el detergente más usado del país por ser ilegal y peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y exigió el retiro de una reconocida marca de detergente. Por tal motivo, no se podrá vender en ningún supermercado del país.

Esta decisión fue notificada mediante la Disposición 9018/2025, publicada en el Boletín Oficial, alcanzando tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online. Justamente, el organismo descubrió que los productos no cumplían con los requisitos en su rotulado o no estaban inscriptos.

Ordenan suspender el detergente más usado del país por ser ilegal y peligroso para la salud. Foto: Swell

¿Qué detergentes fueron prohibidos por ANMAT y por qué?

ANMAT explicó que inspeccionó la sede de la firma Grupo Jac S.A., ubicada en la calle República Argentina N.º 4952, localidad de Área de Promoción el Triángulo, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Entre los productos observados, encontraron irregularidades:

Detergente concentrado marca Swell , cont. neto 5 litros, RNE 020048836, EE-2022-XXXX: no se encuentra registrado ante ANMAT, y que personal de la inspeccionada manifestó no tener habilitación ante la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

Desengrasante Multiuso Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE – 2022-?: no está registrado.

Otros productos de la misma empresa que fueron prohibidos

A su vez, ANMAT encontró que otros productos de limpieza que eran fabricados por la misma empresa, no estaban correctamente rotulados o inscriptos al sistema. Según el organismo, son “productos domisanitarios registrados, pero con incumplimientos a la normativa vigente”.

Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell, Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, EE-2?;

Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390;

Suavizante para la ropa Cielo Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, RNPUD: en trámite;

Cloro, ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022- XXXXXXXX;

Gel Clorado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390 / Autorizado por Disp. SENASA N° 98/2005 para su uso en establecimientos habilitados;

Agua Lavandina Concentrada Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022-XXXXXXXX;

Agua Lavandina Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022 – XXXXXXXX;

Desengrasante Multiuso Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE – 2022-?;

Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE-2?;

Quita sarro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA.

¿Qué hacer si tengo estos productos?

Los establecimientos comerciales están obligados a retirar inmediatamente de la venta todos los productos de la marca Swell indicados en la disposición oficial y a suspender por completo su comercialización.

Por otro lado, se aconseja a las personas que hayan comprado alguno de estos artículos que dejen de utilizarlos de inmediato y que, en caso de tener dudas, se comuniquen con las autoridades sanitarias correspondientes.

Para reconocer los productos afectados, es necesario revisar el etiquetado original. “Si cuentan con unidades que coincidan con las características descritas, los consumidores deben ponerse en contacto con los organismos de control responsables por correo electrónico o mediante la plataforma ANMAT Responde”, indicaron.

El email para realizar las consultas y denuncias es pesquisa@anmat.gob.ar. En el mensaje se debe describir detalladamente la situación, adjuntando fotografías del rótulo del producto.