Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 2 de enero que dará lugar a un fin de semana extralargo de cinco días y será el primer descanso extendido en el comienzo del 2026.

Los trabajadores alcanzados por esta jornada no laborable podrán realizar una mini escapada en plena temporada de verano, ya que tendrán un receso laboral adicional y sumarán 5 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas del año calendario.

Viernes 2 de enero: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto la provincia de Tucumán, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El viernes 2 de enero será feriado en muchas localidades que tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar, ya que se suma al asueto del 31 de diciembre y al de Año Nuevo del 1 de enero.

El 2 de enero será feriado en Tucumán. ChatGPT

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 2 de enero?

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó esta seman el Decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.

De esta forma, todos los trabajadores públicos de Tucumán tendrán hasta 10 días de descanso entre los feriados que van del 24 al 26 de diciembre sumado al 31 más el 1 y el 2 de enero. Sin embargo, quedará a decisión de los empleadores privados qué pasará con el resto de los trabajadores, ya que los únicos feriados oficiales son Navidad y Año Nuevo (el 25 y el 1).

Las efemérides y celebraciones del 2 de enero

Se crea la Universidad de la Plata

Asume Eduardo Duhalde como presidente

Nace Juan José Paso, prócer de la independencia

Día Mundial de la Policía

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será el 25 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el 8 de diciembre , que dio paso a un fin de semana largo de 3 días. Luego, quedará el de Navidad el 25 de diciembre, pero el 2026 comenzará con el asueto del 1 de enero por Año Nuevo.

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

La última jornada de descanso extendido del 2025 fue la del Día de la Inmaculada Concepción, desde el sábado 6 al lunes 8. De esta forma, los argentinos no tendrán otro fin de semana largo en lo que resta del 2025. Sin embargo, el 2026 tendrá distintos feriados.

Los feriados con fin de semana largo del 2026