La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de siete cafés en grano que se venden bajo distintas marcas y variedades, tras detectar graves irregularidades sanitarias y confirmar que se trata de productos apócrifos.

La medida, oficializada mediante la Disposición 8385/2025 publicada en el Boletín Oficial, prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y también en plataformas online.

¿Cuáles son los cafés retirados por ANMAT?

Los productos prohibidos son los siguientes:

Doge Rosso Blend, de Caffé del Doge.

Café Clásico, de Café Sol.

Café Colombia, de Café Sol.

Café Gourmet, de Café Sol.

Café Línea Baristas, de Café Sol.

Intenso Blend, de Caffé del Ponte Rialto.

Expresso Café Crema (sin marca clara en su rotulado).

La venta de estas marcas de café estará suspendida por no contar con la autorización establecida por la ANMAT.

Según ANMAT, todos estos productos mostraban registros sanitarios inexistentes, no vigentes o pertenecientes a otros elaboradores, lo que confirma que se trata de artículos falsamente rotulados y sin autorización para su venta.

¿Cómo comenzó la investigación?

La investigación se inició tras una denuncia sobre el uso indebido de un número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) en un producto de Caffé del Doge. El denunciante aseguró que ese RNE era de su titularidad, pero el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) declarado no correspondía a ninguno de sus productos.

A partir de esa irregularidad, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) inspeccionó locales y depósitos, y detectó nuevas anomalías. Aunque en un primer operativo no se encontró el café denunciado, sí aparecieron otros productos de la misma marca que también presentaban rótulos inconsistentes o ilegibles.

Qué descubrió ANMAT en las fábricas y depósitos

Durante los procedimientos, las autoridades identificaron que:

Los productos eran elaborados o fraccionados en la planta Café Sol, ubicada en La Matanza.

Ninguno de los artículos encontrados contaba con certificados válidos de RNE ni RNPA.

En la fábrica se halló mercadería de todas las marcas involucradas, sin registros y lista para su distribución.

Algunos envases mostraban números de RNPA inexistentes o no vigentes, y RNE pertenecientes a otras firmas.

¿Qué medidas adoptó la ANMAT?

Tras determinar que se trataba de productos apócrifos y sin respaldo sanitario, ANMAT dispuso:

La prohibición total de elaboración , fraccionamiento y comercialización de los siete cafés.

La intervención preventiva de la mercadería hallada.

El inicio de un sumario sanitario contra Caffé del Doge Argentina – Junio 1995 SRL y contra los titulares de la planta Café Sol.

La prohibición de cualquier producto que exhiba en su rótulo el número RNPA EXP. Nº 4050-141467.

¿Qué deben hacer los consumidores

ANMAT recomienda: