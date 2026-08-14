Las vacaciones de invierno son una oportunidad perfecta para disfrutar de momentos de esparcimiento con amigos y familiares. En este contexto, las experiencias interactivas están ganando popularidad como alternativas al cine o paseos tradicionales. En distintas sucursales de ZONA, un espacio que combina entretenimiento y gastronomía, los visitantes pueden optar por una variedad de actividades, desde videojuegos de última generación hasta emocionantes partidos de bowling y pool, todo en un mismo lugar.

En ZONA, la interacción social se potencia a través de juegos diseñados para todas las edades. Este tipo de entretenimiento inmersivo fomenta un ambiente de diversión y conexión, ideal para quienes buscan nuevas maneras de disfrutar el tiempo libre. Las atracciones van desde videojuegos populares que atraen a los más jóvenes, hasta el bowling, donde se pueden vivir momentos de competencia y camaradería con amigos y familiares.

Las tendencias de consumo en entretenimiento ponen el foco en la diversión interactiva y comunitaria

Los videojuegos son, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la propuesta de ZONA. Con una amplia gama de opciones que va desde juegos familiares hasta experiencias más intensas, los asistentes pueden sumergirse en un mundo digital donde la competencia y el entretenimiento se entrelazan. Los espacios de juego están diseñados para asegurar que tanto los niños como los adultos encuentren actividades que capten su atención y los mantengan activos durante varias horas.

Otra opción destacada es el bowling, que se presenta como una alternativa de entretenimiento dinámica que involucra a todos los participantes. Las pistas, automatizadas y de última generación, garantizan un ambiente accesible y divertido, adecuado para jugadores de todos los niveles. Este espacio se convierte en un punto de encuentro ideal para celebrar momentos especiales o simplemente disfrutar de la compañía de seres queridos.

Foto: COTO. Zona Coto

Las experiencias gastronómicas se suman a la oferta de entretenimiento familiar en vacaciones

Además de las actividades recreativas, ZONA ofrece un menú gastronómico que complementa la experiencia de esparcimiento. Los visitantes tienen acceso a una variada propuesta que incluye desde desayunos y meriendas hasta platos principales, ideales para recuperar energías entre juego y juego. Las nuevas pizzas XL al estilo de Nueva York, disponibles en algunos locales, son perfectas para compartir y añaden un atractivo adicional a la oferta.

Para aquellos que busquen llevarse un recuerdo de su visita, ZONA también presenta beneficios especiales. Cargándote $100.000, se bonifican $100.000 para continuar jugando y además permite llevarse un juguete a elección, lo que agrega un valor extra a la experiencia en el lugar. Esta promoción, en la que un juguete se puede obtener con una carga adicional, resalta la intención de la empresa de hacer que cada visita sea memorable.

Horarios flexibles y una amplia variedad de actividades aseguran que ZONA se adapte a las necesidades de los visitantes durante las vacaciones. Con un horario predominante de 8:00 a 22:30 h, las posibilidades son muchas y permiten que grupos diversos encuentren su lugar para disfrutar. Este enfoque integral hacia el entretenimiento promueve un uso más consciente y divertido del tiempo libre en familia.

En un mundo donde las opciones de entretenimiento son cada vez más variadas, espacios como ZONA se posicionan como referentes de nuevas tendencias que priorizan la interacción social, el juego y una oferta gastronómica de calidad. Así, las vacaciones de invierno dejan de ser solo un receso y se convierten en la oportunidad perfecta para revitalizar relaciones mientras se disfruta de experiencias inolvidables.