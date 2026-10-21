El pago del Monotributo se puede realizar a través de distintas modalidades, entre ellas el código QR, que permite abonar la cuota mensual desde una billetera digital compatible.

Para utilizar esta opción, los contribuyentes deben generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) en la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y completar la operación desde la aplicación elegida.

Cómo pagar el Monotributo con código QR paso a paso

Para pagar el Monotributo con QR, es necesario ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal. Una vez dentro, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” o a “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” .

Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente a la cuota que se desea abonar .

Abrir la billetera digital compatible y escanear el código QR generado para realizar el pago.

Revisar los datos de la operación y confirmar la transacción desde la aplicación.

Portal del Monotributo.

Es importante escanear el código desde la función habilitada dentro de la billetera digital y no directamente con la cámara del celular. Antes de confirmar, también se recomienda verificar que el importe y los datos del pago sean correctos.

Cuándo vence la cuota mensual del Monotributo

La cuota del Monotributo vence, por regla general, el día 20 de cada mes, aunque la fecha puede modificarse por feriados o días no laborables. Por eso, es importante consultar el calendario vigente y realizar el pago dentro del plazo establecido para evitar deudas e intereses.

Quienes elijan pagar con QR deben completar el procedimiento antes del vencimiento y comprobar que la transacción haya sido procesada correctamente.

Cuánto paga cada categoría del Monotributo

Luego de la última actualización, aplicada el 1 de agosto de este año, el valor de la cuota del monotributo presentó un incremento para cada una de las categorías.

Actualmente, por cada una se abona el siguiente importe: