Este país sudamericano recibió tres islas de regalo y expande sus fronteras. Foto: Wildlife Argentina

Un país sudamericano anunció que expandirá sus fronteras gracias a la donación de tres islas por parte de un multimillonario estadounidense. A su vez, la cesión no solo amplía las áreas protegidas del país, sino que sienta las bases para un innovador parque binacional compartido con Argentina.

Se trata de Uruguay, quien recibió nuevas tierras en el río Uruguay, cerca de la frontera que tiene con la provincia argentina de Entre Ríos. De esta manera, se integrarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Este país sudamericano recibió tres islas de regalo y expande sus fronteras. Foto: Intendencia Río Negro

¿Cuáles son las nuevas islas que forman parte de Uruguay?

Las tres islas se suman a un total de 514 hectáreas y se ubican en el departamento de Río Negro, en los canales del río Uruguay, entre las localidades de Nuevo Berlín y San Javier.

La ventaja es que algunas ya cuentan con infraestructura básica para ecoturismo, como muelles, refugios y baños, listas para impulsar actividades de bajo impacto ambiental. Se trata de estas islas:

Isla Chala

Isla Ingá (también conocida como Ingá Basura)

Isla Pingüino

El mismo presidente uruguayo, Yamandú Orsi, estuvo presente en el acto formal para remarcar la importancia de esta donación. “Hace varias décadas que no se ve nada parecido a esto”, sostuvo el jefe de Estado, destacando la importancia del parque binacional con Argentina.

El multimillonario que donó las islas a Uruguay

El protagonista de esta historia es Gilbert Butler, un filántropo y empresario estadounidense retirado que hizo fortuna en el mundo financiero (especialmente con fondos de pensión).

Fanático del kayak, Butler descubrió estas islas durante sobrevuelos en helicóptero y quedó impactado por su belleza natural en medio de una zona afectada por monocultivos de soja y eucaliptos en ambas márgenes del río.

“Del lado uruguayo todo es básicamente utilizado por el hombre para eucaliptos y soja; del lado argentino pasa lo mismo... Todo es un desastre ecológico. Dije: ‘Bueno, aquí debería tener un parque binacional’”, aseguró en su momento.

Butler financió la compra a través de su organización Butler Parkland y las cedió formalmente al Estado uruguayo (vía la asociación sin fines de lucro Ambá) en enero de 2026, en el acto con Orsi.

Así será el parque binacional entre Argentina y Uruguay

El proyecto va mucho más allá de las tres islas uruguayas. Butler impulsa un corredor de conservación binacional que incluye otras tres islas del lado argentino: Isla Dolores, San Genaro y Campichuelo.

Con estas seis islas, se creará un parque binacional inédito sobre el río Uruguay, lo cual fortalecerá el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Su intención será promover estos ítems: