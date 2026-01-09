El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, confirmó que su cartera, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), avanza en la evaluación de la propuesta presentada por UPM para ampliar la producción de la planta de celulosa en Fray Bentos, “sin aumentar sus vertidos al río Uruguay”.

Ortuño explicó que hasta el momento se han intercambiado propuestas y sugerencias en los estudios técnicos, con la finalidad de arribar a un proyecto, que incluirá inversiones, cuyo anuncio corresponderá a la compañía.

“En general, el proyecto que se plantea está en condiciones de llevarse adelante”, señaló.

En noviembre UPM presentó al gobierno una solicitud para amentar el límite máximo de producción de celulosa en Fray Bentos, pasando de 1,3 a 1,5 millones de toneladas anuales.

“UPM Fray Bentos analiza la posibilidad de realizar mejoras en su planta industrial con el fin de optimizar su capacidad operativa sin necesidad de modificar los límites de los permisos ambientales vigentes”, afirmó la empresa en un comunicado.

La multinacional explicó que entregó un análisis ambiental con la evaluación de impacto correspondiente. De todos modos, la compañía señaló que la presentación de esta solicitud “no implica la decisión de inversión en las respectivas mejoras”.

Vuelve la comisión de seguimiento

Por otra parte, Ortuño informó que la Comisión de Seguimiento de la planta de UPM de Fray Bentos –que fue creada en 2007 para garantizar transparencia, información pública y prevención de incidentes– volverá a funcionar luego de un largo período de inactividad

“Hacía muchos años que no se reunía la comisión de seguimiento del proyecto”, dijo el ministro. Con la reactivación de este órgano de contralor, existe la voluntad de realizar, al menos, dos encuentros anuales con agenda abierta, indicó.

En las reuniones, los miembros de la comisión intercambiarán sobre “las preocupaciones de la sociedad civil, los organismos locales y la intendencia”, explicó Ortuño en rueda de prensa, luego de la ceremonia donde el filántropo estadounidense Gilbert Butler donara tres islas del Río Uruguay al Estado uruguayo.

El presidente Yamandú Orsi recibió estas tres islas en nombre de Uruguay que serán integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Con la incorporación de estas 514 hectáreas, el ministro de Ambiente anunció la ampliación del área protegida Esteros de Farrapos, que se incrementará a 21.565 hectáreas y 35 islas.

Intercambio por la refinería de HIF Global

Ortuño dijo que existe “buen clima” en las negociaciones con Argentina por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú, a orillas del Río Uruguay. Adelantó que en el mes de marzo se producirá un nuevo encuentro entre autoridades de ambos países.

La ubicación de la planta tiene la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente. Actualmente, se espera el resultado del impacto ambiental que fue solicitado a la multinacional de origen chileno, uno de los requisitos de la normativa nacional.