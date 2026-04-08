El gobierno de Alemania avanzó con cambios en su legislación que impactan directamente en la movilidad de una parte de la población. A partir de una reforma reciente, los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización si planean permanecer fuera del país durante más de 90 días. La medida forma parte de una actualización de la normativa vinculada al servicio militar, en un contexto marcado por la creciente tensión internacional tras la Invasión rusa a Ucrania. La disposición surge de una modificación en el sistema de defensa que comenzó a regir en enero de 2026, aunque su alcance tomó mayor visibilidad en los últimos días. Desde ahora, quienes estén dentro del rango etario establecido deberán gestionar un permiso ante las Fuerzas Armadas si desean viajar al exterior por períodos prolongados, ya sea por motivos laborales, académicos o personales. A diferencia del esquema anterior, esta exigencia ya no está limitada a situaciones excepcionales, como conflictos armados o estados de emergencia, sino que pasa a tener carácter permanente. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Defensa, liderado por Boris Pistorius, y apunta a reforzar la estructura militar del país. El plan contempla aumentar significativamente el número de efectivos, con una meta de crecimiento que llevaría a las fuerzas activas a superar los 250.000 integrantes en los próximos años, además de consolidar una reserva amplia de ciudadanos entrenados. La reforma también introduce otros cambios relevantes. Todos los mayores de 18 años recibirán un formulario para evaluar su disponibilidad para el servicio militar. En el caso de los hombres, la respuesta será obligatoria, mientras que para las mujeres se mantendrá como opcional. Además, se prevé que los varones nacidos a partir de 2008 deban someterse a controles médicos, con el fin de determinar su aptitud física. Según explicaron las autoridades, estas medidas buscan construir una base de datos más precisa sobre la población en edad de servicio, lo que permitiría una respuesta más rápida ante eventuales crisis. Por el momento, el servicio militar sigue siendo voluntario y el gobierno aclaró que las solicitudes para salir del país no serían rechazadas en condiciones normales. Tampoco se establecieron sanciones concretas para quienes no realicen el trámite, aunque sí se exige cumplir con el procedimiento. Desde el Ejecutivo reconocen que se trata de un cambio relevante y anticiparon que continuarán trabajando en reglamentaciones adicionales para definir excepciones y detalles de aplicación.