El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica los controles sobre contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales. En particular, puso el foco en quienes presentaron fuera de término su declaración de impuestos o directamente no pagaron lo adeudado, una situación que puede derivar en acciones mucho más severas. Cuando la deuda se mantiene en el tiempo y no se responde a los avisos oficiales, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que afectan directamente el patrimonio. No cumplir con los plazos fiscales tiene dos consecuencias clave: Antes de aplicar medidas más severas, el IRS envía notificaciones formales al contribuyente. En estos avisos: Si el contribuyente no actúa tras recibir los avisos, el IRS puede: En casos más complejos o con deudas prolongadas, el IRS puede intensificar sus gestiones y realizar acciones más directas para ubicar al contribuyente o avanzar en el proceso de cobro. Esto suele ocurrir cuando hay reiterados incumplimientos o falta total de respuesta.