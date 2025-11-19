En un contexto de extrema complejidad económica para muchos sectores, la Asociación Bancaria, uno de los gremios más importantes del país, anunció un nuevo acuerdo paritario y elevó el piso del salario inicial para los trabajadores, llevándolo a $ 1.900.000.

Como parte de un programa que tiene como objetivo proteger e incrementar el poder adquisitivo de los empleados del sector, la Asociación Bancaria confirmó que a partir del próximo mes se verá reflejado el aumento salarial del 2,3%, correspondiente al mes de octubre.

Este importante gremio logró un significativo aumento y los empleados cobrarán $1.900.000 básicos Fuente: Archivo

De esta manera, el salario básico para los trabajadores de las entidades bancarias de todo el país será de $ 1.959.956,26. Asimismo, desde el gremio sostuvieron que la actualización impactará sobre las “remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”

Por su parte, en lo que va del 2025, y teniendo en cuenta los incrementos salariales vigentes desde diciembre del 2024, los empleados bancarios percibieron incrementos equivalentes al 24,8%.

¿De cuánto fue el bono por el Día del Bancario?

El pasado 5 de noviembre se celebró el Día del Bancario y los trabajadores de las diferentes entidades percibieron el bono por la conmemoración de dicha jornada.

Luego del acuerdo previo establecido por la Asociación Bancaria, el plus adicional al salario correspondiente al Día del Bancario fue de $ 1.747.233,21.

Cómo se acordó el aumento para los empleados bancarios

A través de un documento oficial emitido por la Asociación Bancaria se detalló cómo será el nuevo incremento salarial para los empleados del sector, que pasarán a recibir $ 1.959.956,26 de sueldo básico.

En tanto, desde el gremio que conduce Sergio Palazzo indicaron: “Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de octubre 2025″, expresaron.

De tal modo, se explicó que “dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos diez meses del año un 24,8%, sobre los salarios de diciembre 2024″.

Por su parte, detallaron que “el retroactivo correspondiente al mes, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios del mes de noviembre”, señalaron.