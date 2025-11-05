Los colectiveros que desempeñen sus funciones en líneas de corta y media distancia dentro del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) registrarán un aumento en sus salarios a partir del mes de noviembre y el sueldo básico tendrá un importante incremento.

Como parte de la actualización salarial del 11,5% realizada en cuatro tamos, contemplada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se informó que los trabajadores del sector tendrán un nuevo aumento que llevará el salario mínimo a $ 1.370.000, a lo que se le suman los viáticos.

Cómo quedó la escala salarial de los colectiveros en noviembre

Desde la UTA, sindicato que es liderado por Roberto Fernández, se difundió cómo quedó la escala salarial a partir del mes de noviembre para los choferes de las diferentes líneas de colectivo que circulan en el AMBA. Dicho incremento corre a partir del acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector.

De tal modo, el salario inicial para los colectiveros será de $ 1.370.000 en noviembre a los que se les tiene que incorporar la remuneración correspondiente a los viáticos, que es de $ 13.000 diarios. Multiplicado por 24 jornadas laborales, el adicional asciende a $ 312.000.

Con dichos parámetros, el sueldo de un chofer de colectivo sería de $ 1.682.000. Asimismo, se suma la antigüedad, que contempla un total de $ 20.550 por cada año de servicio en el rubro.

Cuánto ganan los colectiveros según la antigüedad

Los años en la empresa es uno de los factores que más influyen al momento de cobrar los salarios y en el caso de los choferes de líneas de colectivo se incrementan de la siguiente manera, incluyendo los viáticos: