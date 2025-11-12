Durante el mes de noviembre el personal de Gendarmería Nacional percibirá un incremento en los salarios, conforme a la Resolución 944/2025, la cual hace referencia a un esquema de actualizaciones mensuales.
La medida incluye a todas las categorías de los efectivos de Gendarmería e incluye, además, las remuneraciones complementarias por las funciones que se cumplan dentro de la fuerza.
Cuánto cobran los oficiales de Gendarmería
En noviembre de 2025, los oficiales de Gendarmería recibirán las siguientes remuneraciones de acuerdo al rango que ocupan dentro de dicha fuerza de seguridad de tipo militar.
- Comandante General: $2.606.544
- Comandante Mayor: $2.372.854
- Comandante Principal: $2.130.176
- Comandante: $1.752.676
- Segundo Comandante: $1.438.093
- Primer Alférez: $1.213.391
- Alférez: $1.077.899
- Subalférez: $979.909
- Suboficial Mayor: $1.516.321
- Suboficial Principal: $1.372.236
- Sargento Ayudante: $1.247.487
- Sargento Primero: $1.134.080
- Sargento: $1.030.981
- Cabo Primero: $937.256
- Cabo: $852.051
- Gendarme: $774.592
- Gendarme II: $704.174
Por su parte, los efectivos de Gendarmería cuentan con montos adicionales que se perciben como “Funciones de Prevención Barrial”, los cuales están destinados para aquellos que brindan servicio en zonas de alta complejidad.
De cuánto es el extra para Gendarmería con el adicional de Prevención Barrial
El adicional por las tareas de cuidado de la ciudadanía para el personal de Gendarmería Nacional incluye a todas las categorías, es decir, desde Comandante General hasta Gendarme II.
Los montos adicionales se ajustan según el tipo de categoría dentro de la fuerza de Gendarmería y se aplican sobre el salario básico. Actualmente, el plus es de la siguiente manera:
- Comandante General: $1.087.791
- Comandante Mayor: $945.907
- Comandante Principal: $811.937
- Comandante: $699.948
- Segundo Comandante: $598.243
- Primer Alférez: $520.211
- Alférez: $477.258
- Subalférez: $441.903
- Suboficial Mayor: $640.742
- Suboficial Principal: $598.824
- Sargento Ayudante: $559.651
- Sargento Primero: $518.195
- Sargento: $466.844
- Cabo Primero: $405.950
- Cabo: $379.393
- Gendarme: $354.573
- Gendarme II: $339.742
Qué se necesita para inscribirse en la Gendarmería
Al momento de inscribirse para ser oficial de Gendarmería Nacional, se deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales son de carácter obligatorio.
- Ser argentino/a, nativo/a o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación.
- Poseer una estatura mínima 1,50 cm.
- Título de “Educación Secundaria”, legalizado por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente o constancia de “Título de la Educación Secundaria en trámite”.
- No registrar multas en el “Registro de Infractores al deber de votar”.
- No registrar antecedentes judiciales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR”.
- No registrar antecedentes policiales provinciales judiciales o contravencionales.
- No tener haber sido condenado por delitos dolosos ni en la Administración Pública.
- No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios en alguna de las Fuerzas de Seguridad, Armadas o Policiales.
- Aprobar los exámenes de admisión preliminares de tipo: intelectuales, médicos (incluyendo consumo de drogas), físicos, psicológicos, psicopedagógicos, entrevista institucional, control documental, examen de subunidad, examen preocupacional y visita domiciliaria.
En caso de contar con tatuajes, no deben ser divisados cuando se tiene puesto el uniforme y no pueden contener siglas, palabras o cualquier consideración ofensiva.