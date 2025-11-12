Cuánto gana un oficial de Gendarmería en noviembre de 2025 Fuente: Gendarmería

Durante el mes de noviembre el personal de Gendarmería Nacional percibirá un incremento en los salarios, conforme a la Resolución 944/2025, la cual hace referencia a un esquema de actualizaciones mensuales.

La medida incluye a todas las categorías de los efectivos de Gendarmería e incluye, además, las remuneraciones complementarias por las funciones que se cumplan dentro de la fuerza.

Cuánto cobran los oficiales de Gendarmería

En noviembre de 2025, los oficiales de Gendarmería recibirán las siguientes remuneraciones de acuerdo al rango que ocupan dentro de dicha fuerza de seguridad de tipo militar.

Comandante General: $2.606.544

Comandante Mayor: $2.372.854

Comandante Principal: $2.130.176

Comandante: $1.752.676

Segundo Comandante: $1.438.093

Primer Alférez: $1.213.391

Alférez: $1.077.899

Subalférez: $979.909

Suboficial Mayor: $1.516.321

Suboficial Principal: $1.372.236

Sargento Ayudante: $1.247.487

Sargento Primero: $1.134.080

Sargento: $1.030.981

Cabo Primero: $937.256

Cabo: $852.051

Gendarme: $774.592

Gendarme II: $704.174

Por su parte, los efectivos de Gendarmería cuentan con montos adicionales que se perciben como “Funciones de Prevención Barrial”, los cuales están destinados para aquellos que brindan servicio en zonas de alta complejidad.

De cuánto es el extra para Gendarmería con el adicional de Prevención Barrial

El adicional por las tareas de cuidado de la ciudadanía para el personal de Gendarmería Nacional incluye a todas las categorías, es decir, desde Comandante General hasta Gendarme II.

Los montos adicionales se ajustan según el tipo de categoría dentro de la fuerza de Gendarmería y se aplican sobre el salario básico. Actualmente, el plus es de la siguiente manera:

Comandante General: $1.087.791

Comandante Mayor: $945.907

Comandante Principal: $811.937

Comandante: $699.948

Segundo Comandante: $598.243

Primer Alférez: $520.211

Alférez: $477.258

Subalférez: $441.903

Suboficial Mayor: $640.742

Suboficial Principal: $598.824

Sargento Ayudante: $559.651

Sargento Primero: $518.195

Sargento: $466.844

Cabo Primero: $405.950

Cabo: $379.393

Gendarme: $354.573

Gendarme II: $339.742

Qué se necesita para inscribirse en la Gendarmería

Al momento de inscribirse para ser oficial de Gendarmería Nacional, se deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales son de carácter obligatorio.

Ser argentino/a, nativo/a o por opción.

Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado.

Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación.

Poseer una estatura mínima 1,50 cm.

Título de “Educación Secundaria”, legalizado por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente o constancia de “Título de la Educación Secundaria en trámite”.

No registrar multas en el “Registro de Infractores al deber de votar”.

No registrar antecedentes judiciales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR”.

No registrar antecedentes policiales provinciales judiciales o contravencionales.

No tener haber sido condenado por delitos dolosos ni en la Administración Pública.

No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios en alguna de las Fuerzas de Seguridad, Armadas o Policiales.

Aprobar los exámenes de admisión preliminares de tipo: intelectuales, médicos (incluyendo consumo de drogas), físicos, psicológicos, psicopedagógicos, entrevista institucional, control documental, examen de subunidad, examen preocupacional y visita domiciliaria.

En caso de contar con tatuajes, no deben ser divisados cuando se tiene puesto el uniforme y no pueden contener siglas, palabras o cualquier consideración ofensiva.