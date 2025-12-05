Para quienes estén buscando cambiar su televisor o hacer un buen regalo para Navidad, hay una reconocida tienda que está rematando estos productos. Justamente, hay promociones con hasta 50% de descuento para aprovechar.

Se trata de la tienda de electrónica Frávega, en la que es posible conseguir una smart TV desde los $ 200.000 y con la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés.

¿Cómo acceder a la promoción en televisores?

Si desean aprovechar estos enormes descuentos en televisores, deben ingresar a la página oficial de Frávega. En el sitio están disponibles los diferentes productos con descuentos.

Hay reconocidas marcas de televisores a la venta, tal como Samsung , Philips, Noblex, LG, BGH, Hisense, TCL, Philco o Hyundai, entre otras .

Uno por uno, todos los descuentos en televisores