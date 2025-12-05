En esta noticia
Para quienes estén buscando cambiar su televisor o hacer un buen regalo para Navidad, hay una reconocida tienda que está rematando estos productos. Justamente, hay promociones con hasta 50% de descuento para aprovechar.
Se trata de la tienda de electrónica Frávega, en la que es posible conseguir una smart TV desde los $ 200.000 y con la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés.
¿Cómo acceder a la promoción en televisores?
Si desean aprovechar estos enormes descuentos en televisores, deben ingresar a la página oficial de Frávega. En el sitio están disponibles los diferentes productos con descuentos.
Hay reconocidas marcas de televisores a la venta, tal como Samsung, Philips, Noblex, LG, BGH, Hisense, TCL, Philco o Hyundai, entre otras.
Uno por uno, todos los descuentos en televisores
- Smart Tv De 50 Hyundai Electronics Hyled 50uhd7a 4k: $ 569.999 con 50% de descuento. Antes: $ 1.139.998
- Smart Samsung 43″ Crystal 4k Uhd Lh43bechvggczb Bluetooth: $ 678.999 con 50% off. Antes: $ 1.357.998,59
- Smart TV 65″ Noblex Black Series QLED 4K Google TV DQ65X9600: $ 1.399.999 con 50% de descuento. Antes: $ 2.749.999
- Smart Tv Motorola 50? Led 4k 91mt5000 Google Tv Hdr10: $ 671.999 con 50% off. Antes: $ 1.343.998,60
- Smart Tv Hyundai 32 Led HD Android Netflix V8: $ 257.999 con 49% de descuento. Antes: $ 499.999
- Smart Tv Samsung 75 Pulgadas QLED 4K Vision AI Q7F QN75Q7FAAGCZB PROMO: $ 2.399.999 con 41% off. Antes: $ 4.054.053
- Smart TV 50″ HQS LED 4K VIDAA HQS50X6500: $ 458.999 con 48% off. Antes: $ 871.699
- Smart TV Quint 50″ UHD 4K DLED HDMI USB VIDAA: $ 476.999,47 con 47% de descuento. Antes: $ 899.999
- Smart TV Hyundai 43″ FHD HYLED-43FHD7A: $ 402.998,99 con 46% off. Antes: $ 737.499
- Smart TV BGH 50″ QLED 4K Google TV B5026US7G: $ 629.999 con 45% de descuento. Antes: $ 1.129.999
- TV LED NOBLEX DB24X4000PI 24″ HD: $ 199.999 con 21% off. Antes: $ 249.999
- Smart TV LED 32” HD AOC Roku TV 32S5135/77G: $ 209.999 con 44% de descuento. Antes: $ 379.999.