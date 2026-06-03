Conductores de Querétaro tienen una ventana de solo 10 días hábiles para obtener el descuento más alto disponible en multas de tránsito: el 50% del valor total de la infracción.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el beneficio está respaldado por el artículo 76 de la Ley de Tránsito estatal y aplica con los valores actualizados de la UMA 2026, fijada en 117.31 pesos. Eso sí: hay condiciones.

El contador ya corre: así funciona el descuento del 50% en multas de Querétaro y cuándo se acaba

Desde el momento en que un agente de tránsito levanta una infracción o una fotocívica registra una falta en la Autopista 57, el reloj empieza a correr. El reglamento vial de Querétaro establece un esquema escalonado de descuentos que premia a quienes actúan rápido y penaliza a quienes dejan pasar el tiempo.

El beneficio más alto —y el que más conviene aprovechar— es el del 50%, disponible únicamente durante los primeros 15 días naturales, equivalentes a 10 días hábiles. Pasada esa ventana, el ahorro cae de forma considerable y los plazos siguientes ofrecen condiciones menos favorables:

Del día 16 al 30: el descuento baja al 30% del valor total de la multa.

Del día 31 al 60: la rebaja se reduce aún más, al 20%.

Después del día 60: desaparece cualquier descuento y se suma un interés moratorio del 2% mensual acumulativo sobre el monto original.

En términos concretos, una multa por usar el celular al volante —que puede llegar hasta 1,901 pesos— se reduciría a menos de 951 pesos si se paga dentro de los primeros 10 días hábiles.

El reloj empieza a correr desde que se levanta la infracción: así funcionan los plazos y los descuentos escalonados que premian el pronto pago y elevan el costo con el paso del tiempo. Fuente: Shutterstock

Estas infracciones no tienen descuento: los errores al volante que te cobran el 100% sin importar cuándo pagues

No todas las multas califican para el esquema de pronto pago. El reglamento de Querétaro establece excepciones claras para las infracciones catalogadas como graves, donde el descuento queda cancelado de manera automática , sin importar qué tan rápido intente pagarse.

Entre las faltas que no admiten reducción se encuentran conducir bajo el efecto del alcohol e invadir zonas escolares. Estas infracciones, por su nivel de riesgo para terceros, están fuera del beneficio desde el primer día.

Para el resto de las faltas, los montos en 2026 —calculados con base en el valor de la UMA de 117.31 pesos— son los siguientes:

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h: entre 938 y 1,407 pesos. Se considera una infracción leve.

Uso de celular al volante: de 1,407 a 1,901 pesos por operar dispositivos móviles en movimiento.

Pasarse el semáforo en rojo: penalización grave que va de 1,782 a 2,852 pesos.

Estacionarse en lugares prohibidos: boleta de entre 653 y 938 pesos, especialmente en zonas del centro histórico.

Conocer la categoría de la infracción —leve o grave— es el primer paso antes de acudir a pagar, ya que de eso depende si el descuento aplica o no.

Del uso del celular al volante al exceso de velocidad, estas son las multas que sí aplican descuento —y las que quedan fuera del beneficio por considerarse faltas graves. Fuente: Shutterstock

Paga en OXXO, banco o en línea: todas las formas de saldar tu multa antes de que pierda el descuento

Querétaro ofrece múltiples canales de pago para que los conductores no tengan excusas para dejar vencer los plazos. El proceso comienza en línea y puede completarse tanto de forma digital como presencial, según la comodidad de cada usuario.

El primer paso es ingresar al portal oficial del Gobierno de Querétaro, donde basta con colocar el número de placa o el folio de la infracción para generar una línea de captura sin costo adicional. Una vez obtenido ese documento, las opciones para liquidar el adeudo son amplias: