Si tienes multas de tránsito pendientes en la Ciudad de México, este es el momento de saldarlas sin que te cuesten casi nada.

El Gobierno de CDMX activó un programa de condonación que permite liquidar infracciones acumuladas entre 2019 y 2025 con un descuento del 90% sobre el monto total. La fecha límite es el 30 de junio y el trámite se hace en minutos desde tu celular o computadora, sin gestores ni filas.

Descuento histórico en CDMX: así puedes pagar tus multas de tránsito con 90% de reducción antes del 30 de junio. Fuente: Shutterstock

¿Quiénes pueden aprovechar el 90% de descuento en multas de tránsito en CDMX?

El beneficio aplica para todos los conductores con multas de tránsito emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. No importa cuántas infracciones tengas acumuladas: si entran en ese rango de fechas, el descuento se aplica automáticamente al momento de generar tu línea de captura en el sistema oficial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana habilitó esta medida para reducir la morosidad vehicular y facilitar que los automovilistas regularicen su situación antes del cierre del primer semestre del año.

Paso a paso para hacer el trámite del descuento en multas desde casa

El proceso es 100% digital y no requiere intermediarios. Primero, deberás ingresar en el portal de Estrados Electrónicos de la Ciudad de México y escribir el número de tu placa vehicular sin espacios ni guiones.

El sistema mostrará automáticamente las multas de tránsito vigentes con la reducción ya aplicada. Una vez que verifiques los montos, genera tu línea de captura y realiza el pago en línea o, si lo prefieres, acude a uno de los Kioscos de la Tesorería. Todo el procedimiento toma menos de cinco minutos.

Conductores tienen pocos días para aprovechar la condonación del 90% en infracciones vehiculares acumuladas desde 2019. Fuente: Shutterstock

¿Qué pasa si no pagas antes del 30 de junio?

Dejar pasar esta oportunidad tiene consecuencias concretas. Quien no liquide sus multas antes de la fecha límite perderá el descuento del 90% y deberá pagar el monto original con los recargos acumulados.

Las autoridades capitalinas ya advirtieron que no habrá prórroga, por lo que actuar antes del 30 de junio es la única forma de aprovechar este beneficio histórico.