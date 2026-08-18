El gasto silencioso de energía puede encarecer la boleta de luz mes a mes sin que lo notes. Cuáles son los electrodomésticos del hogar que deberías desconectar de la corriente una vez que terminás de utilizarlos para cuidar tu bolsillo y extender su vida útil.

La comodidad de tener todo permanentemente conectado en el hogar tiene un costo oculto que muchas veces pasa desapercibido hasta que llega la factura de electricidad. Este fenómeno, conocido habitualmente como “consumo fantasma” o energía vampiro, ocurre cuando los aparatos electrónicos siguen gastando corriente a pesar de estar apagados o en modo de reposo.

Adoptar el simple hábito de desenchufar ciertos dispositivos tras su uso no solo ayuda a reducir el impacto en el presupuesto mensual, sino que también protege a los equipos frente a posibles picos de tensión .

El primer grupo de culpables silenciosos está conformado por los cargadores de celulares, tablets y computadoras portátiles. Es una práctica extremadamente común dejar el transformador enchufado a la pared, incluso cuando el dispositivo ya completó su carga o directamente no está conectado al cable.

Aunque el consumo individual parezca mínimo, el componente interno sigue trabajando y demandando energía de forma constante a la red, lo que a largo plazo suma un gasto innecesario y genera un desgaste prematuro del propio accesorio por el calor retenido.

En el centro del living, los televisores y las consolas de videojuegos representan otro foco importante de fuga de energía. Estos equipos modernos están diseñados para entrar en un modo de espera o standby —identificable por la clásica luz LED roja encendida— que les permite arrancar de manera instantánea cuando se presiona el control remoto.

Sin embargo, mantener esa función activa requiere un flujo eléctrico ininterrumpido que, sumado al de otros aparatos vinculados como decodificadores o barras de sonido, engrosa progresivamente el consumo eléctrico de la vivienda.

La cocina no está exenta de esta problemática, y el microondas se posiciona como uno de los principales responsables del derroche energético. Este electrodoméstico suele tener un panel o reloj digital que permanece encendido las 24 horas del día, a pesar de que su uso real se limita a apenas unos pocos minutos por jornada. La misma regla aplica para otros pequeños ayudantes culinarios, como las cafeteras eléctricas o las tostadoras, en los que mantener el enchufe conectado a la pared supone un riesgo innecesario y una carga eléctrica evitable.

El área de trabajo o estudio en casa, que cobró un enorme protagonismo en los últimos años, es otra zona donde conviene prestar mucha atención a los enchufes. Las computadoras de escritorio, junto con periféricos fundamentales como monitores, impresoras y parlantes, continúan drenando electricidad si simplemente se los deja en modo suspensión al finalizar la jornada laboral. En estos casos, la mejor alternativa práctica es utilizar una zapatilla con interruptor, lo que permite cortar el suministro de todos los componentes al mismo tiempo con un solo movimiento rápido.

Por último, los electrodomésticos de línea blanca equipados con paneles digitales, como los lavarropas modernos, también integran la lista de aparatos que conviene desconectar al terminar su ciclo de lavado. Al quedar enchufados, su placa electrónica interna sigue energizada esperando una nueva instrucción, dejándolos muy vulnerables a fluctuaciones abruptas de tensión que podrían quemar sus costosos componentes.