Se avecina un diluvio histórico en Jujuy este miércoles 19 de agosto.

Jujuy tendrá un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este miércoles 19 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias durante todo el día en San Salvador de Jujuy, mientras que las temperaturas caerán con fuerza en distintos puntos del interior provincial.

El escenario estará marcado por una combinación de precipitaciones y frío, con registros que podrían llegar hasta los 5°C bajo cero en algunas localidades. El mal tiempo también se extenderá hacia otras zonas del norte argentino.

Temporal en Jujuy: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se esperan lluvias en San Salvador de Jujuy durante toda la jornada.

La presencia de precipitaciones estará acompañada por un marcado descenso de las temperaturas, por lo que será un día frío y húmedo para gran parte de la provincia.

En las regiones del interior, las condiciones serán todavía más rigurosas. Algunas localidades podrían registrar temperaturas de hasta 5°C bajo cero, especialmente en sectores elevados.

Temporal en Jujuy: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto. Shutterstock / Composición Canva

Frío extremo y lluvias: qué se espera en el interior de Jujuy

El contraste térmico será uno de los principales aspectos del pronóstico para la provincia. Mientras en la capital jujeña predominarán las lluvias, en diferentes zonas del interior las temperaturas serán considerablemente más bajas.

Los registros podrían alcanzar los -5°C, por lo que el frío será uno de los protagonistas de la jornada junto con las precipitaciones.

Ante este escenario, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico oficial, especialmente para quienes tengan que circular por rutas y caminos de las zonas más afectadas por el descenso térmico.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

El cambio de tiempo se produce en el marco de un período de inestabilidad que afecta a diferentes provincias del norte argentino. Salta y Tucumán también tendrán lluvias durante la jornada, aunque las condiciones variarán según cada región.

En Jujuy, el foco estará puesto especialmente en las precipitaciones previstas para la capital y en las bajas temperaturas que podrían registrarse en localidades del interior.

El SMN mantiene sus canales oficiales de información para consultar la evolución del sistema meteorológico y posibles actualizaciones durante las próximas horas.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Mientras Jujuy afrontará una jornada de lluvias y frío, el panorama será diferente en Buenos Aires.

Para este miércoles se espera cielo despejado y una máxima de 15°C. El jueves continuará el buen tiempo, con una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, además de sol durante gran parte del día.

Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.