El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son las infracciones que, si se acumulan en el historial, pueden llevar a que se quite una licencia de conducir.

Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida contemplando, por ejemplo, la circulación a contramano o la conducción mientras se utilizan dispositivos móviles. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.

Cuando se alcance el límite máximo para un período de dos años, las autoridades tendrán la potestad de dejar invalidado el carné de conducir.

Cuándo puede el Gobierno quitar una licencia de conducir por acumular infracciones

El Sistema de Puntos de Infracción de Conductores de Nueva York es el sistema por el cual se asignan puntos a cada tipo de infracción y está, según se indica, destinado a la identificación de “conductores de alto riesgo”.

Este sistema establece que todos los conductores que reúnan 11 puntos o más en un período de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida.

Podrán quitar la licencia de conducir de quienes acumulen más de 11 puntos en dos años. Chat GPT

Por qué circular en contramano puede hacer que se revoque la licencia de conducir

Conducir en la dirección equivocada tiene una penalización de 3 puntos en el historial, si ya se contaba con 8 puntos anteriores de otras infracciones acumulados en los últimos meses, esta irregularidad puede ser motivo de que se suspenda la licencia.

Medición de infracciones en Nueva York: estos son los puntos que se asignan por cada falta vial

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, los puntos se distribuyen de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos