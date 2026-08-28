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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son las infracciones que, si se acumulan en el historial, pueden llevar a que se quite una licencia de conducir.
Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida contemplando, por ejemplo, la circulación a contramano o la conducción mientras se utilizan dispositivos móviles. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.
Cuando se alcance el límite máximo para un período de dos años, las autoridades tendrán la potestad de dejar invalidado el carné de conducir.
Cuándo puede el Gobierno quitar una licencia de conducir por acumular infracciones
El Sistema de Puntos de Infracción de Conductores de Nueva York es el sistema por el cual se asignan puntos a cada tipo de infracción y está, según se indica, destinado a la identificación de “conductores de alto riesgo”.
Este sistema establece que todos los conductores que reúnan 11 puntos o más en un período de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida.
Por qué circular en contramano puede hacer que se revoque la licencia de conducir
Conducir en la dirección equivocada tiene una penalización de 3 puntos en el historial, si ya se contaba con 8 puntos anteriores de otras infracciones acumulados en los últimos meses, esta irregularidad puede ser motivo de que se suspenda la licencia.
Medición de infracciones en Nueva York: estos son los puntos que se asignan por cada falta vial
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, los puntos se distribuyen de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de que se suspenda la licencia de conducir. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.