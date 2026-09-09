Tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día es un requisito obligatorio que todos los automóviles deben tener actualizado para certificar que se encuentra en condiciones de circular por el territorio argentino.

En este sentido, existe un beneficio que no todas las personas conocen y que permite acceder a la bonificación total de la VTV, permitiendo que el trámite sea gratuito.

VTV gratis: quiénes pueden acceder

La posibilidad de tener la VTV gratuita se encuentra disponible para jubilados y pensionados, personas mayores de 65 años, personas con discapacidades titulares de vehículos y personas con discapacidades no titulares de vehículos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La exención de pago, por su parte, forma parte de la red de beneficios que entrega el Gobierno porteño y para acceder se deben cumplir una serie de requisitos.

Cómo solicitar la exención de pago de la VTV

Para acceder al beneficio, se debe presentar la siguiente documentación, la cual puede variar en cada caso, al momento de solicitar el turno.

La exención de pago de la VTV es para determinados grupos. IA Gemini

Para solicitar la exención de pago: Jubilados, pensionados y mayores de 65 años

Copia de la cédula verde (ambas caras).

Título del vehículo.

Copia del DNI (ambas caras).

Comprobante de haberes.

Kilometraje del vehículo.

Fecha de nacimiento del titular del vehículo .

CUIT/CUIL del titular del vehículo.

Para solicitar la exención de pago: personas con discapacidades titulares de vehículos

Copia de la cédula verde (ambas caras).

Título del vehículo.

Copia del DNI (ambas caras).

Copia del Certificado Único de Discapacidad .

Kilometraje del vehículo.

Fecha de nacimiento del titular del vehículo.

CUIT/CUIL del titular del vehículo.

Para solicitar la exención de pago: personas con discapacidades no titulares de vehículos

Frente y dorso cédula verde.

Título del vehículo.

Partida de nacimiento del titular del CUD.

Certificado Único de Discapacidad.

Frente y dorso del DNI del solicitante.

Kilometraje del vehículo.

Fecha de nacimiento del titular del vehículo.

CUIT/CUIL del titular del vehículo.

En este ítem, es importante revisar la documentación que se requiere en caso de ser tutores, descendientes, cónyuge o conviviente ya que puede variar .

Qué se controla en la VTV

Durante la Verificación Técnica Vehicular, el personal de las plantas o talleres habilitados se encargan de inspeccionar diferentes aspectos del funcionamiento del vehículo.

De tal modo, los componentes que son revisados son: