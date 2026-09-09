El sistema de scoring de la Ley de Tránsito establece un esquema de puntos para evaluar las infracciones cometidas por los conductores y contempla la inhabilitación de la licencia de conducir cuando el puntaje llega a cero.

La normativa también fija consecuencias más severas para quienes reinciden y vuelven a perder la totalidad de los puntos.

A partir de la segunda vez que un conductor llega a cero (0) puntos, deberá cumplir con la sanción de inhabilitación correspondiente y, una vez finalizada, tramitar una nueva licencia de conducir.

En este caso, no se trata simplemente de renovar el registro que tenía vigente, sino de realizar nuevamente el proceso de otorgamiento .

Qué deben hacer los conductores que llegan a cero puntos por segunda vez

La situación cambia cuando el conductor alcanza cero puntos por segunda vez. Una vez que cumple la sanción de inhabilitación, debe iniciar nuevamente el trámite para obtener una licencia de conducir.

Esto implica realizar todo el proceso de otorgamiento como si se tratara de la primera vez, incluyendo el curso correspondiente, el examen teórico, el examen práctico y la evaluación psicofísica.

Por lo tanto, la licencia de conducir que tenía anteriormente no se recupera simplemente mediante una renovación, incluso si el documento todavía se encontraba vigente al momento de la sanción.

Quienes llegan a cero puntos por segunda vez deben cumplir la inhabilitación y realizar nuevamente el proceso completo para obtener una licencia de conducir. ChatGPT

Cuántos puntos tendrá el conductor en la licencia de conducir después de llegar dos veces a cero

Una vez que el conductor completa nuevamente el proceso de otorgamiento y queda habilitado para volver a manejar, recibe únicamente diez (10) puntos en el sistema de scoring.

De esta manera, la reincidencia tiene una consecuencia adicional: después de una segunda llegada a cero puntos, el conductor debe volver a obtener su licencia de conducir desde el inicio y comienza nuevamente con un puntaje reducido de 10 puntos, en lugar de recuperar la situación que tenía antes de la sanción.