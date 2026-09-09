La medida, impulsada por el Gobierno nacional, permite que las personas que cumplen con las condiciones establecidas puedan utilizar de manera gratuita el transporte público. El beneficio alcanza a los colectivos de jurisdicción nacional y a los trenes, sin que sea necesario presentar el certificado en cada traslado.

La prestación contempla la cobertura total del valor del pasaje para las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplen con los requisitos correspondientes.

Viajar gratis con SUBE: quiénes pueden acceder al beneficio

El beneficio está destinado a todas las personas que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y utilicen los servicios de transporte incorporados al sistema.

La nueva modalidad permite asociar el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. De esta manera, el descuento del 100% se aplica directamente al momento de realizar el viaje.

En los casos en los que el certificado establezca que la persona necesita un acompañante, el beneficio también puede alcanzar al acompañante.

¿Qué documentación se necesita para viajar gratis?

Imagen ilustrativa ChatGPT

Para acceder a esta modalidad es necesario contar con:

Una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

El número de 10 dígitos del CUD vigente .

Una cuenta personal para realizar la asociación del beneficio.

El trámite es gratuito y no tiene una fecha límite para realizarse.

Una vez completado el procedimiento, la persona podrá utilizar la SUBE para acreditar automáticamente el beneficio en los servicios habilitados.

Cómo asociar el beneficio a la tarjeta SUBE

El procedimiento se realiza de manera online y requiere que la tarjeta SUBE esté previamente registrada.

Los pasos son:

Ingresar al sitio oficial de SUBE y registrar la tarjeta. Acceder a la cuenta personal. Entrar en la sección “Beneficios”. Cargar los 10 dígitos correspondientes al CUD. Activar el beneficio mediante una Terminal Automática SUBE, la aplicación SUBE o una validadora habilitada en los colectivos.

Una vez activado, el sistema permitirá realizar los viajes correspondientes sin abonar el pasaje.

Este tipo de beneficios vinculados al transporte público se suma a otras medidas de asistencia que generan cambios en el acceso a servicios esenciales.